Les premiers mots des bébés sont directement liés à leur rythme cardiaque

L'ESSENTIEL Chez les nourrissons, les fluctuations du rythme cardiaque s'alignent sur le moment des vocalisations et sont associées à leur durée et à la probabilité de produire un discours reconnaissable.

Plus précisément, les vocalisations produites au moment du pic de la fréquence cardiaque sont plus longues que prévu par hasard et celles générées juste avant un creux sont plus susceptibles d'être reconnues comme un mot.

"Le développement réussi de la parole dépend en partie du fait que les nourrissons connaissent des plages prévisibles d'activité autonome", selon les chercheurs américains.

"Pour les bébés, la production de mots reconnaissables est plus qu'un processus cognitif. Il s'agit d'une compétence motrice qui exige des nourrissons qu'ils apprennent à coordonner de multiples muscles aux fonctions diverses sur l'ensemble de leur corps. Cette coordination est directement liée aux fluctuations continues de la fréquence cardiaque", ont expliqué des chercheurs de l'université de Houston (États-Unis). Dans une récente étude, ces derniers ont voulu voir si ces fluctuations du rythme cardiaque coïncidaient avec la production vocale et la production de mots chez les tout-petits.

Plus de vocalisations lorsque la fréquence cardiaque accélère ou ralentit

Ainsi, les auteurs ont recruté 34 enfants âgés de 18 à 27 mois. Ils ont enregistré et évalué un total de 2.708 vocalisations émises par les bébés pendant qu'ils jouaient avec une personne qui s'occupait d'eux. L’équipe a aussi pris en compte la dynamique du rythme cardiaque de tous les sons émis par leur bouche, qu'il s'agisse d'un rire, d'un gazouillis ou d'un roucoulement. Selon les données, étant donné que durant cette tranche d’âge, les nourrissons ne prononcent généralement pas encore des mots entiers, seul un petit sous-ensemble de vocalisations a pu être identifié de manière fiable comme des mots par des auditeurs (10,3 %).

Les résultats, parus dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ont montré que les tout-petits étaient plus susceptibles de produire une vocalisation lorsque les fluctuations du rythme cardiaque atteignaient un pic ou un creux. Les vocalisations produites au moment du pic étaient plus longues que prévu par hasard. D'un point de vue fonctionnel, les vocalisations produites juste avant le creux, alors que la fréquence cardiaque décélère, étaient plus enclines d'être reconnues comme un mot par les auditeurs.

Parole : "des plages prévisibles d'activité autonome" sont nécessaires pour un développement réussi

"Chaque son émis par un nourrisson aide son cerveau et son corps à apprendre à se coordonner", a déclaré Jeremy I. Borjon, qui a dirigé les travaux. Au fur et à mesure que les bébés grandissent, leur système nerveux autonome, c’est-à-dire la partie du corps contrôlant des fonctions comme le rythme cardiaque et la respiration, se développe. Les premières années de la vie sont marquées par des changements importants dans le fonctionnement du cœur et des poumons. "Cela aboutit finalement à la parole", a-t-il ajouté.

"L’association entre les vocalisations reconnaissables et la décélération du rythme cardiaque peut signifier que le développement réussi de la parole dépend en partie du fait que les nourrissons connaissent des plages prévisibles d'activité autonome tout au long de leur développement", ont écrit les auteurs. Dans leurs conclusions, ils indiquent les résultats de cette recherche ont des implications sur la compréhension du développement normatif du langage et sur les indicateurs précoces potentiels des troubles de la parole et de la communication.