Après «maman», devinez quels sont les premiers mots prononcés par les bébés ?

L'ESSENTIEL Les mots qui désignent les éléments de leur environnement sont parmi les premiers à être utilisés par les bébés

'"Ceci", "cela", "ici" et "là" sont prononcés aussi vite que "maman"

Cette règle vaut quelle que soit la langue

D'abord il y a la maman. Mais si les premiers mots du bébé s'adressent à celle qui le nourrit, ceux qui permettent de désigner son environnement immédiat, comme "ceci" oui "cela" suivent immédiatement. C'est ce que révèle la plus importante étude jamais réalisée sur le développement précoce du vocabulaire. Elle a été menée par des chercheurs de l'université de Cornell et a été publiée le 7 avril dans le Journal of Child Language.

Si l'utilisation précoce de ces mots qui attirent l'attention sur des objets a déjà été documentée dans des langues telle que l'anglais, l'espagnol ou le mandarin qui ont un vocabulaire relativement simple pour ces démonstratifs, l'intérêt de l'étude de Cornell est de montrer que cela fonctionne aussi dans des langues aux structures plus complexes.

Une volonté de partager l'attention

Ainsi l'étude a permis d'analyser les pratiques de 45 bébés péruviens dans des régions où l'on parle le ticuna, un dialecte partagé par moins de 70 000 autochtones et qui comprend six démonstratifs. Durant plus d'un an, dans une communauté vivant dans cette région amazonienne, Amalia Skilton, spécialiste de la linguistique et auteur de cette étude, a enregistré des enfants de 1 à 4 ans dans leurs interactions. Malgré leur petit vocabulaire, une large majorité de ces enfants a utilisé l'équivalent de mots comme "ceci", "cela", "ici", ou "là", marquant ainsi leur volonté de partager l'attention.

Le rôle des démonstratifs dans le développement du langage

"Ces éléments confirment que les enfants commencent à utiliser ces mots vers l'âge de 12 à 18 mois, aussi tôt que les premiers mots stéréotypés comme 'maman' quelle que soit la langue qu'ils parlent", en déduit Amalia Skilton, confirmant ainsi que les démonstratifs jouent un rôle principal dans le développement du langage.

En, revanche, ce que confirme aussi cette étude, c'est que si les très jeunes enfants sont désireux de partager l'attention et intègrent rapidement les mots qui leur permettent de le faire, ils ont du mal à comprendre le point de vue des autres. En clair, si un enfant montre un objet qui l'intéresse, il est impossible de lui faire comprendre les raisons pour lesquelles, par exemple, on ne peut pas le laisser s'en saisir. Et surtout il est parfois difficile de bien comprendre ce qui attire son attention : "On savait déjà que les enfants ont du mal à comprendre ce que les autres savent ou croient et cette recherche indique qu'ils ont aussi du mal à comprendre comment les autres personnes voient les objets dans l'espace", souligne Amalia Skilton qui estime que dans ce registre, le développement cognitif prime sur l'apprentissage du langage.