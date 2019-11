Habiller son enfant tout en stimulant son langage : comment faire ?

La routine quotidienne de l'habillage et du déshabillage est un moment propice pour inciter votre enfant à développer son langage. De par sa proximité avec vous, il est facile d'obtenir son attention et d'échanger avec lui.

Pendant la première année

Chez le tout-petit jusqu'à 1 an, il est possible de le stimuler en répétant les sons qu'il fait tout en souriant. De cette façon, vous encouragez le mimétisme et vous lui montrez qu'il est possible pour lui de répéter ce que vous dites.

À cet âge, il commence à faire l'association entre les gestes et les intonations de certains mots. N'hésitez pas à décrire ce que vous faites en nommant les vêtements et les actions. Il s'agit par exemple de dire “je t'enlève ta couche, j'enfile tes chaussettes, je mets ton pyjama”.

Jusqu'à 3 ans

Progressivement, votre enfant est capable de comprendre les parties du corps. N'hésitez pas à les nommer et à les montrer, tout en expliquant les actions que vous faites comme par exemple “attacher, boutonner ou enlever”. C’est en répétant régulièrement chaque jour les mêmes mots que vous l'encouragez à les utiliser.

Vous pouvez aussi l'inciter à compléter les phrases, poser des questions sur ce qu'il fait (“tu mets ton pyjama ou tes chaussettes ?”) ou à faire des erreurs volontaires pour l'encourager à vous corriger.

Jusqu'à 5 ans

À cet âge, il est capable de reconnaître les couleurs et de les nommer. N'hésitez pas à lui parler des motifs ou des dessins sur les vêtements et à lui demander de choisir ce qu'il souhaite porter en fonction du temps qu'il fait. Vous pouvez aussi progressivement lui parler des notions de taille, par exemple en comparant vos vêtements avec les siens.

Enfin, et n'hésitez pas à jouer avec lui pour le stimuler. Vous pouvez par exemple mettre des vêtements de plusieurs membres de la famille en lui demandant de nommer qui est le propriétaire, ou en décrivant pour chacun de quoi il s'agit, quelle est la couleur, le motif...

En savoir plus : "Mon imagier des vêtements", de Nathalie Choux, aux éditions Nathan.