Voici pourquoi vous ne devriez pas embrasser les bébés

L'ESSENTIEL "Pendant les trois premiers mois, le système immunitaire d’un nouveau-né comporte moins de cellules immunitaires innées qui combattent les infections."

Ainsi, en l’embrassant, il est possible de lui transmettre des virus (herpès, E.coli, streptocoques du groupe B) provoquant des maladies graves, telles qu’une pneumonie, une méningite et une septicémie.

Pour montrer son affection en toute sécurité, la microbiologiste recommande de toujours se laver les mains avant de toucher un bébé et de faire des bisous sur ses pieds ou l’arrière de sa tête.

"En tant que microbiologiste, je pensais que tout le monde savait que c'était une très mauvaise idée d'embrasser un nouveau-né n'importe où, même sur la tête", a déclaré Primrose Freestone, maître de conférences en microbiologie clinique à l’université de Leicester (Angleterre). Pourtant, ce n’est pas le cas. Pour preuve : de nombreux internautes ont été surpris de l’apprendre dans une vidéo, parue sur TikTok, faite par le Dr Karan Raj, médecin et chirurgien britannique. C’est pourquoi, dans une récente publication de The Conversation, la spécialiste rappelle les raisons pour lesquels il ne faut pas de faire de bisous à un bébé.

La microbiologiste signale qu’en faisant ce geste qui peut sembler anodin, les personnes peuvent transmettre des agents pathogènes à un nouveau-né. Problème : ce dernier présente un risque accru de contracter une infection grave, car son système immunitaire n'est pas complètement développé à sa naissance. En effet, "pendant les trois premiers mois, il comporte moins de cellules immunitaires innées qui combattent les infections, comme les neutrophiles et les monocytes, que celui des adultes, ce qui signifie que les infections qui provoquent des symptômes légers chez les adultes ou les enfants plus âgés peuvent être mortelles pour les bébés".

Herpès, E.coli, streptocoques du groupe B… Ces agents pathogènes se transmettent lors des bisous

C’est par exemple le cas du virus herpès simplex. Primrose Freestone rappelle que, chez les adultes, ce dernier se manifeste par des boutons de fièvre. Chez les nourrissons, s’il n'affecte que les yeux, la bouche ou la peau du bébé, la plupart d'entre eux se rétablissent après un traitement antiviral. Mais si le virus devient systémique et affecte les organes de l’enfant, l'infection est beaucoup plus grave et peut même être mortelle. Les nourrissons sont aussi sensibles aux infections par des souches d'E. coli, qui entraîne une pneumonie, une méningite et une septicémie.

Les bébés sont également plus vulnérables aux bactéries infectieuses et aux infections par des agents pathogènes intracellulaires (à savoir des bactéries qui peuvent pénétrer et survivre à l'intérieur des cellules de l'organisme hôte), comme les streptocoques du groupe B. Elles vivent souvent dans les voies gastro-intestinales et génitales de leur hôte sans provoquer de maladie. "Les infections à streptocoques du groupe B chez les bébés provoquent aussi une septicémie, une pneumonie, une méningite et des infections sanguines."

Embrasser ses pieds ou l’arrière de sa tête plutôt que sa bouche ou son visage

Pour éviter que l’enfant ne contracte une infection grave, les membres de sa famille ne doivent donc pas l’embrasser. "Les parents ne doivent pas se sentir gênés de demander aux visiteurs d'éviter d'embrasser ou de toucher leur enfant. S’ils se soucient vraiment du bien-être de l'enfant, ils ne doivent pas se sentir offensés par la demande." Afin de montrer son affection en toute sécurité, la microbiologiste conseille de toujours se laver les mains avant de toucher un nouveau-né, de ne pas lui faire des bisous sur la bouche ou le visage, mais plutôt d’embrasser ses pieds ou l’arrière de sa tête. "En cas d’infection par l'herpès, couvrez les boutons de fièvre avec un pansement. (…) Si vous ne vous sentez pas bien mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de rendre visite à l'enfant, portez un masque et évitez de vous approcher trop près de l’enfant, en particulier si vous souffrez d'une maladie respiratoire."