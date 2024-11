Tests sanguins : une nouvelle méthode pour des diagnostics précoces

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé une méthode innovante pour précocement les maladies grâce à une analyse approfondie des protéines plasmatiques.

Cette technique réduit l’interférence des protéines abondantes dans le sang, permettant d’identifier des biomarqueurs rares mais essentiels. En ajoutant de petites molécules au plasma, les protéines clés deviennent détectables par spectrométrie de masse, augmentant la précision par sept.

Cette avancée pourrait révolutionner la médecine de précision en améliorant les diagnostics précoces et en personnalisant les traitements.

Et si une simple prise de sang pouvait diagnostiquer les maladies avant même l'apparition des symptômes ? Des chercheurs de l’Université d’Etat du Michigan (MSU) aux Etats-Unis, en collaboration avec des experts internationaux, ont mis au point une méthode révolutionnaire pour mieux analyser les protéines dans le plasma sanguin, ouvrant ainsi la voie à des diagnostics plus précoces et plus précis. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications.

Identifier les biomarqueurs même en faible concentration

Les biomarqueurs, comme les protéines et les peptides, sont des indicateurs biologiques qui permettent de détecter la présence ou l'évolution d'une maladie. Grâce à une simple analyse sanguine, il devient aujourd’hui possible de repérer des maladies à un stade précoce, ce qui améliore significativement les résultats pour les patients. En outre, savoir dès le début si un cancer est métastatique ou bénin, par exemple, permet aux cliniciens d'adopter une approche thérapeutique adaptée et plus efficace.

Traditionnellement, les protéines les plus abondantes dans le sang masquent les signaux des protéines en faibles quantités, qui sont pourtant cruciales pour identifier certaines maladies. L'équipe de chercheurs a contourné cet obstacle en ajoutant de petites molécules spécifiques au plasma. Ces molécules interagissent avec les protéines pour exposer celles en faible concentration, qui sont ensuite détectées grâce à la spectrométrie de masse.

"Nous pouvons augmenter la visibilité et l'identification des protéines à faible abondance, ce qui facilite la détection de biomarqueurs importants qui resteraient autrement invisibles", résument les scientifiques dans un communiqué. Cette technique a ainsi permis d’augmenter la détection des protéines rares par un facteur de sept, élargissant considérablement les possibilités de diagnostic précoce.

Une avancée majeure pour la médecine personnalisée

Cette approche s'inscrit dans le cadre de la médecine dite "de précision", qui adapte les traitements en fonction des caractéristiques génétiques, environnementales et du mode de vie des patients. Contrairement à la médecine conventionnelle, la médecine de précision vise des soins plus efficaces, avec moins d’effets secondaires. "Cette méthode révolutionnaire pourrait identifier des biomarqueurs pour une grande variété de maladies, soulignent les chercheurs. Les possibilités sont infinies et nous rapprochent d'une médecine vraiment personnalisée."