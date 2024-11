Diabète : quelle alimentation adopter ?

L'ESSENTIEL En cas de diabète, "il convient ainsi d’avoir une alimentation équilibrée, saine, variée et hypocalorique."

Pour cela, le professeur Jean-Marie Bard conseille de réduire les apports en acides gras saturés, ingérer plus de fibres, privilégier les aliments à densité énergétique faible et manger trois repas par jour.

Afin de réduire sa consommation alimentaire, on peut aussi miser sur le glucomannane de konjac, l’avoine, l’orge, le chrome, "l’artichaut, la myrtille, les feuilles d’olivier, le poivre noir et la camomille d’or."

En cas de surpoids, d’obésité et de diabète de type 2, "la réduction de poids constitue l’une des pierres angulaires du traitement", a indiqué Jean-Marie Bard, professeur émérite de biochimie et praticien hospitalier en pharmacie, durant une conférence de presse le 7 novembre. En effet, il a précisé qu’une perte de poids de plus de 5 % à 10 % permettait d’améliorer le contrôle glycémique, les niveaux de lipides et la pression artérielle. Cependant, pour cela, il faut surveiller le contenu de son assiette. "Il convient ainsi d’avoir une alimentation équilibrée, saine, variée et hypocalorique. On doit donc limiter les apports en acides gras saturés, soit les graisses, augmenter sa consommation de fibres, privilégier les aliments à densité énergétique faible, c’est-à-dire ayant peu de calories, et surtout, contrairement à ce que l’on peut penser, manger trois repas par jour", a expliqué l’expert.

Comment manger équilibré en cas de diabète ?

Dans le détail, le spécialiste a recommandé de manger cinq portions de fruits et légumes par jour en raison de leur forte teneur en fibres et de consommer des légumes secs deux fois par semaine, car ils contiennent des "protéines particulières" qui sont importantes pour le bon fonctionnement de l’organisme. Côté féculent, il est possible d’en ingérer une fois par jour et de se tourner vers ceux fabriqués à partir de céréales complètes. Autre conseil : favoriser la consommation d’oméga 3 et 9 en utilisant de l’huile de colza, de noix ou d’olive, en mangeant deux portions de poissons par semaine, "dont un gras", et une poignée de fruits à coques et des graines, comme les amandes ou les noix. "On s’autorise 500 g de viande par semaine et 150 g de charcuterie. Bien évidemment, on modère sa consommation de viande rouge et on privilégie des viandes maigres. Pour les produits laitiers, on peut en prendre deux par semaine." Il est préférable de saler les plats en cuisine et de ne pas poser de sel sur la table. Pour les breuvages, on peut siroter un verre maximum d’une boisson sucrée par jour et on se limite à deux verres d’alcool par jour ou 5 verres par semaine.

Diabète : les produits aidant à réduire sa consommation alimentaire

"Il existe des produits pouvant réduire sa consommation alimentaire. Dans la liste, on retrouve le glucomannane de konjac, à savoir une fibre soluble dérivée de la racine de la plante de konjac, qui est connu pour ralentir la digestion et améliorer la sensation de satiété", a expliqué Jean-Marie Bard. Le professeur ajoute également que l’avoine et l’orge renferment une quantité importante de fibres, ce qui peut améliorer le métabolisme glucidique. "Le chrome aide aussi à réguler les sécrétions d'insuline dans le corps et contribue au maintien d'une glycémie normale." Mais, ce n’est pas tout. D’après le spécialiste, il convient de favoriser la consommation d’aliments riches en polyphénols, comme "l’artichaut, la myrtille, les feuilles d’olivier, le poivre noir et la camomille d’or, car ces derniers participent au maintien d’une bonne glycémie."