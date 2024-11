Bronchiolite : l'infection fait son arrivée dans le nord

L'ESSENTIEL La bronchiolite en augmentation en ville et à l’hôpital dans l’Hexagone, les Antilles et en Guyane.

La région des Hauts-de-France a été placée en phase pré-épidémie.

Si les indicateurs de l'épidémie de bronchiolite grimpent, ils restent pour le moment “à des niveaux inférieurs à ceux des trois dernières années”.

La saison des bronchiolites a bien commencé. L’infection respiratoire qui touche principalement les bébés, gagne du terrain dans l’Hexagone.

Le bilan hebdomadaire de Santé Publique France sur les infections respiratoires aiguës, publié le 6 novembre 2024, montre que les indicateurs syndromiques liés à cette maladie étaient en augmentation en ville ainsi qu'à l'hôpital, notamment dans les Hauts-de-France.

Bronchiolite : les cas grimpent dans l’Hexagone

En effet, le rapport révèle que la région des Hauts-de-France est passée en pré-épidémie lors de la semaine du 28 octobre au 3 novembre, rejoignant ainsi la Bretagne. Par ailleurs, la bronchiolite est toujours très présente en l’Île-de-France, Guadeloupe, Martinique et Guyane qui sont toujours en phase d'épidémie.

Au niveau national, parmi les 6.788 actes médicaux SOS Médecins réalisés pour des enfants de moins de 2 ans, 324 (4,8 %) étaient liés à l’infection respiratoire. "Les indicateurs de la bronchiolite étaient en augmentation, mais restaient encore à un niveau de base en semaine 44 (28 octobre au 3 novembre, NDLR) en médecine de ville", précisent les auteurs du bilan.

1.740 bébés ont été pris en charge aux urgences pour bronchiolite, soit 8,1 % des passages des moins de 2 ans (7,0 % la semaine précédente). Le nombre d’hospitalisations pour bronchiolite était de 542, soit 18,7 % des hospitalisations chez cette population (vs 16,1 % 7 jours plus tôt). Dix-neuf petits patients ont été soignés dans des services de réanimation, soit 35,2 % de l'ensemble des hospitalisations en service de réanimation pour cette classe d'âge. Malgré les progressions enregistrées, les autorités sanitaires se veulent rassurantes en précisant que les indicateurs restent “à des niveaux inférieurs à ceux des trois dernières années”.

Bronchiolite : les symptômes à reconnaître

30 % des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite chaque année. Très contagieuse, la maladie, provoquée le plus souvent par le Virus Respiratoire Syncytial (VRS), doit être rapidement repérer. Et ce n’est pas forcément évident puisque la bronchiolite débute généralement par un simple rhume (nez bouché ou qui coule). Ensuite, le bébé commence à avoir une toux sèche. Elle devient de plus en plus fréquente et la respiration devient sifflante.

Alors qu’une gêne respiratoire s’installe, le bébé peut avoir du mal à manger et à dormir. Il est aussi susceptible d’avoir de la fièvre.

"Les symptômes s’atténuent en quelques jours et l'enfant guérit en 8 à 10 jours, mais une toux résiduelle peut persister une quinzaine de jours avant de disparaître. Malgré des symptômes souvent impressionnants, la bronchiolite est une maladie bénigne", indique l’Assurance Maladie sur son site internet. "Cependant, les bébés de moins de deux mois ou les nourrissons très fragiles (nourrissons nés prématurément ou souffrant d'une maladie chronique) requièrent une surveillance attentive et sont, pour cela, hospitalisés", ajoute l’organisme.