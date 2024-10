Un scanner à base de salive de lézard détecte une tumeur rare du pancréas

L'ESSENTIEL L'insulinome est une tumeur des cellules bêta du pancréas qui produisent de l’insuline, hormone qui régule le taux de sucre dans le sang.

Des scientifiques ont mis au point un nouveau PET-scan à base de salive de lézard.

Cet ingrédient permet de localiser plus précisément l’insulinome et d’opérer de façon plus ciblée le patient, ce qui est moins dangereux.

L'insulinome est une tumeur des cellules bêta du pancréas qui touche, selon le Manuel MSD, une personne sur 250.000. Habituellement, ces cellules bêta produisent de l’insuline, hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Quand elles sont touchées par l’insulinome, elles dysfonctionnent, ce qui se traduit par une production excessive d'insuline et une hypoglycémie.

Un PET-scan plus précis pour mieux repérer la tumeur du pancréas

“C'est une maladie très difficile, explique dans un communiqué Marti Boss, l’un des auteurs d’une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Nuclear Medicine. Il faut souvent beaucoup de temps avant que les patients obtiennent un diagnostic. Nous pouvons effectuer des analyses sanguines, mais elles ne peuvent pas confirmer si une tumeur en est la cause ni où elle se situe. Divers examens (...) existent, mais ne montrent pas toujours [la présence] d’insulinomes.”

Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont mis au point un nouveau PET-scan, examen d'imagerie médicale souvent utilisé en cancérologie, qui a la particularité d’être à base de salive de lézard ! Cet ingrédient permet de localiser plus précisément l’insulinome et d’opérer de façon plus ciblée le patient, ce qui est moins dangereux.

“Dans le passé, les chirurgiens commençaient par couper des parties du pancréas jusqu'à ce qu'ils trouvent la tumeur, détaille Martin Gotthardt, autre auteur de l’étude. Si elle se trouvait à l'extrémité, le pancréas entier disparaissait. On peut vivre sans pancréas, [mais les patients avaient ensuite] un diabète sévère et devai[ent] constamment gérer [leur] glycémie. Il était donc urgent de disposer d’un meilleur scanner.”

Lors de leur essai clinique, les chercheurs ont testé le PET-scan sur 69 patients adultes chez qui les médecins suspectaient la présence d’insulinome. Ils ont comparé les résultats obtenus avec celui-ci, à ceux d’un PET-scan traditionnellement utilisé en oncologie.

Les tumeurs détectées chez 95 % des patients

Résultats : Le nouveau PET-scan a détecté la tumeur chez 95 % des patients, contre 65 % avec l’autre PET-scan. “Nous pensons que ce nouveau scanner peut remplacer tous les autres scanners, indique Marti Boss. Tous les insulinomes détectés grâce à ce nouveau scanner ont été retirés et tous les patients ont été complètement guéris après l’opération, même si certains étaient malades depuis des décennies.”

Pour mettre au point ce nouvel outil, les chercheurs ont utilisé de la salive de lézard. Plus précisément, il s’agissait d’un lézard venimeux Heloderma suspectum, aussi appelé Monstre de Gila, dont la salive contient un substance très intéressante pour les scientifiques.

“Nous savions que cette substance se liait spécifiquement à l’une des molécules de ces tumeurs, le récepteur GLP1, explique Martin Gotthardt. La substance de la salive n’était pas très stable dans le corps humain, nous avons donc créé une version chimiquement plus stable, appelée Exendin. Nous y avons ensuite attaché une substance radioactive, pour qu’elle soit visible sur le PET-scan. Aujourd’hui, cet Exendin légèrement radioactif détecte très bien les insulinomes.”

À l’avenir, ce nouveau PET-scan pourrait donc être utilisé dans les hôpitaux et les cliniques pour détecter l'insulinome et peut-être même d’autres types de cancers.