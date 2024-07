Cancer du pancréas : une découverte majeure ouvre la voie à de nouvelles thérapies

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert un mécanisme clé dans la progression du cancer du pancréas.

La protéine DOCK8, surexprimée dans les cellules cancéreuses, favorise l'invasion et la dégradation des tissus.

Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles thérapies ciblées pour améliorer le pronostic des patients.

Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus agressifs et les plus difficiles à traiter, avec un taux de survie à cinq ans inférieur à 10 %. Sa progression rapide et sa capacité à se propager à d'autres organes (métastases) font de cette maladie un véritable défi pour la recherche médicale.

C'est dans ce contexte qu'une équipe de chercheurs de la Mayo Clinic, aux États-Unis, a réalisé une avancée majeure. Leurs travaux, publiés dans la revue Cell Reports fin août 2023, révèlent un mécanisme clé dans la progression des cellules cancéreuses du pancréas, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Les lysosomes : acteurs clés dans la progression du cancer du pancréas

Les lysosomes, souvent décrits comme l'estomac de la cellule, jouent un rôle crucial dans le métabolisme et la signalisation intracellulaire. Ces organites, remplis d'enzymes digestives, décomposent les protéines, les lipides et autres nutriments, permettant ainsi aux cellules de se développer. Des études antérieures ont montré qu'une activité accrue des lysosomes est une caractéristique clé de diverses formes de cancer.

Partant de ce constat, les chercheurs de la Mayo Clinic ont examiné les caractéristiques des lysosomes dans les cellules cancéreuses du pancréas, en particulier celles associées aux mutations du gène KRAS. En comparant les lysosomes de cellules cancéreuses exprimant le gène muté oncogène KRAS avec ceux de cellules exprimant le KRAS sain, ils ont cherché à comprendre les différences fondamentales.

La découverte de la protéine DOCK8

L'analyse a révélé 52 protéines qui avaient changé à la surface des lysosomes dans les cellules cancéreuses du pancréas. Parmi elles, une protéine s'est particulièrement démarquée : la protéine Dedicator of Cytokinesis 8 (DOCK8).

Cette protéine joue un rôle significatif dans la progression des tumeurs.

La protéine DOCK8 est impliquée dans la formation de protubérances invasives qui peuvent traverser les cellules, modifier leur structure et dégrader leur environnement. Cette capacité de transformation et d'invasion est essentielle pour la progression et la métastase du cancer du pancréas.

Les implications thérapeutiques

Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement du cancer du pancréas, une maladie souvent diagnostiquée à un stade avancé et associée à un pronostic défavorable. En ciblant les lysosomes et la protéine DOCK8, les chercheurs espèrent développer des thérapies qui pourront inhiber la progression des cellules cancéreuses et empêcher la formation de métastases.

Les thérapies actuelles contre le cancer du pancréas, telles que la chimiothérapie et la radiothérapie, se concentrent sur la destruction des cellules cancéreuses existantes. Cependant, ces traitements peuvent avoir des effets secondaires importants et ne sont pas toujours efficaces pour prévenir la propagation du cancer. En ciblant spécifiquement les mécanismes intracellulaires comme ceux impliqués dans l'activité des lysosomes et la fonction de la protéine DOCK8, il pourrait être possible de développer des traitements plus ciblés et moins toxiques.

L'importance des recherches futures

La découverte de l'implication des lysosomes et de la protéine DOCK8 dans la progression du cancer du pancréas souligne l'importance de poursuivre les recherches dans ce domaine. Les études futures devront se concentrer sur la validation de ces résultats et l'exploration de moyens pour cibler efficacement ces mécanismes dans le cadre de nouvelles thérapies.

Les chercheurs de la Mayo Clinic continuent de travailler sur la compréhension des voies métaboliques détournées par les cellules cancéreuses et sur la manière dont ces découvertes peuvent être traduites en traitements cliniquement viables. La collaboration avec d'autres institutions et l'utilisation de modèles animaux et d'essais cliniques humains seront essentiels pour avancer dans cette direction.

La découverte des mécanismes impliqués dans la progression des cellules cancéreuses du pancréas, en particulier le rôle des lysosomes et de la protéine DOCK8, marque une avancée significative dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. En ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques, ces travaux offrent un espoir pour des traitements plus efficaces et moins invasifs.