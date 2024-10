VIH en France : une hausse des découvertes de séropositivité en 2023

L'ESSENTIEL Santé publique France estime qu’environ 5.500 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2023.

Ce chiffre est en hausse régulière depuis 2020, à cause de la diminution des dépistages pendant l’épidémie de Covid-19.

Depuis 2012, l’incidence du VIH diminue de façon régulière dans le pays.

Chaque jour, de nouvelles personnes découvrent leur séropositivité en France. D’après les derniers chiffres de Santé publique France, cela représente environ 5.500 nouveaux cas dépistés en 2023.

Une hausse des découvertes de séropositivité en France

"L’augmentation observée sur les années récentes fait suite à une diminution importante en 2020, liée à l’épidémie de Covid-19", prévient Santé publique France. D’après les données récoltées, la hausse touche plus particulièrement les personnes nées à l’étranger, "notamment parmi elles, les femmes contaminées par rapports hétérosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)". Près de la moitié d’entre elles ont été contaminées sur le territoire national. L’âge médian des personnes découvrant leur séropositivité est de 36 ans, la majorité des personnes concernées ayant entre 25 et 49 ans. "Les taux de découvertes diffèrent d’une région à l’autre, comme les années précédentes, note Santé Publique France. La Guyane présente un taux beaucoup plus élevé que toutes les autres régions françaises. Par ordre décroissant, on observe ensuite les taux les plus hauts à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe et en Ile-de-France."

Une baisse de l’incidence du VIH sur le territoire national

Si ces différentes données montrent une hausse pour 2023, sur une plus longue période, on observe une diminution globale. "Sur l’ensemble de la période 2012-2023, le nombre de découvertes de séropositivité a diminué de 10 %", estime ainsi l’organisme. Sur cette période, l’incidence de la maladie, soit le nombre de contaminations en France, baisse régulièrement et se stabilise. "Cette diminution est plus marquée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes nés en France (-36 %) et peut notamment être expliquée par un recours au dépistage plus fréquent que les autres populations, permettant une mise sous traitement plus rapide des séropositifs, et par l’usage de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour une part d’entre eux", considère Santé publique France.

Une augmentation du dépistage du VIH en France

En parallèle, le dépistage s’améliore. En 2023, environ 7,5 millions de sérologies VIH, nom donné à la recherche d’un virus ou d’une bactérie dans le sang, ont été réalisées dans les laboratoires français. Selon l’organisme, ce chiffre est en hausse de façon plus marquée que les années précédentes. "Cette augmentation sur la dernière année est en partie liée au dispositif VIHTest, qui permet la réalisation d’un dépistage gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous", précise Santé Publique France. Ce système a été mis en place le 1er janvier 2022 dans tous le pays.