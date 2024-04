VIH/SIDA : 61,7 % des migrants le contractent en France

L'ESSENTIEL "L'étude GANYMEDE visait à estimer, parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes nés à l'étranger (HSH migrants), la proportion de ceux qui ont contracté le VIH après avoir migré en France."

"Après leur arrivée, presque 62 % des HSH migrants infectés avaient contracté le VIH en France, dont 13 % au cours de la première année."

"Des facteurs contextuels, comme le statut juridique de l'homosexualité dans le pays de naissance, et individuels, comme le niveau de désavantage social et le comportement sexuel, peuvent contribuer à l'acquisition précoce du VIH après la migration", expliquent les chercheurs.

Les résultats d'une étude approfondie menée auprès de 1.159 hommes migrants par l'ANRS-MIE GANYMEDE ont révélé un chiffre alarmant : “plus de 6 migrants sur 10” sont touchés par le VIH après leur arrivée en France. La cohorte a également mis en lumière que l'âge moyen des participants était de 43 ans, avec une moyenne de résidence en France de 15 ans. Les pays de naissance les plus représentés sont l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Afrique Sub-saharienne et l'Asie-Océanie.

Les facteurs en lien avec l'acquisition du VIH chez les migrants

Les données recueillies ont montré que les taux d'infection au VIH peuvent varier en fonction des continents d'origine des migrants, dont un pourcentage plus élevé parmi la population d'Afrique du Nord. Les raisons de l'immigration sont diverses mais 35 % des participants affirment attribuer leur départ à leur orientation sexuelle. Le laps de temps moyen entre l'arrivée en France et l'acquisition du VIH est de 7,5 ans, avec 13,1 % des cas se produisant dès la première année de leur arrivée sur le territoire français.

Les vulnérabilités rencontrés par les migrants

Une série de facteurs a été identifiée comme étant associée à la contraction du VIH au cours de la première année en France, notamment l'âge, les difficultés socio-économiques, l'origine d'un pays d'Afrique ou d'Asie-Océanie, et le nombre élevé de partenaires sexuels dès la première année : “Tout ce cumul de vulnérabilité sociale, une vie sexuelle plus permissive en particulier pour les hommes aussi nombreux sont ceux qui fuient des pays où l'homosexualité est réprimandée font que cette étude vient mettre en lumières ces données collectées entre 2021 et 2022”, précise l’ANRS qui conclut que “ces résultats invitent à apporter des réponses préventives qui conjuguent ces deux dimensions. Les auteurs rappellent aussi l’importance de collecter en routine un petit nombre informations-clés permettant d’ajuster les stratégies de santé publique au contexte toujours mouvant des mouvements migratoires.”