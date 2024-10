Énurésie : des carences en vitamines fréquentes chez les enfants touchés

L'ESSENTIEL Chez les enfants énurétiques, la carence en vitamine D prédomine (48,3 %).

Une insuffisance en vitamine B12 est aussi observée chez 25 % des tout-petits faisant pipi au lit.

Ces carences pourraient être considérées comme un fardeau pour la sévérité clinique de l'énurésie.

Faire pipi au lit, c’est courant chez les enfants. Cela s’appelle l’énurésie. En général, ils vident complètement leur vessie, pendant leur sommeil, sans être réveillés par le besoin d’uriner et ne s’en rendent donc pas compte. Dans la journée, la miction est normale. Selon l’Assurance Maladie, ce trouble du contrôle de la vessie survient chez des enfants à un âge où le contrôle des sphincters est acquis, c'est-à-dire après l'âge de cinq ans.

Une carence en vitamine D chez 48 % des enfants énurétiques

Récemment, des chercheurs de l’université du Caire (Égypte) ont révélé que de faibles taux de vitamine D et B12 peuvent être détectés chez des tout-petits souffrant d'énurésie nocturne. Afin de parvenir à cette conclusion, ces derniers ont mené une étude au cours de laquelle ils ont voulu définir la prévalence des carences en vitamines D et B12 chez les enfants énurétiques. Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 288 enfants vus en consultation externe pour énurésie nocturne. "Les données sociodémographiques et cliniques ont été enregistrées. Les taux de vitamine D et de vitamine B12 ont été évalués et corrélés à la sévérité de l'énurésie", a-t-elle précisé.

D’après les résultats, publiés dans la revue Annals of Medicine, l'insuffisance en vitamine D prédominait (48,3 %), tandis que la carence en vitamine D était présente dans 31,3 % des cas. Une carence en vitamine B12 a été observée chez 25 % des jeunes patients. "La vitamine D a montré une corrélation inverse plus forte avec le nombre d'épisodes d'énurésie par jour que la vitamine B12", peut-on lire dans les recherches. Un seuil de 13,7 ng/ml pour la vitamine D a été identifié, en dessous duquel l'absence de nuits sèches était prédite. Les facteurs de protection pour l'absence de nuits sèches étaient des niveaux plus élevés de vitamine D et la coexistence de traitements comportementaux.

Utiliser la vitamine D et B12 "en tant que thérapies adjuvantes potentielles" pour les patients

"L'insuffisance en vitamine D pourrait être l'anomalie la plus répandue chez les enfants énurétiques. Elle pourrait être plus fréquente chez les tout-petits atteints d'énurésie sévère que la carence en vitamine B12. Cette étude pourrait inciter à poursuivre les recherches afin d'examiner l'utilisation possible de la vitamine D et de la vitamine B12 en tant que thérapies adjuvantes potentielles pour les enfants touchés", ont conclu les auteurs.