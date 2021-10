Pipi au lit : que faire à la maison ?

Si la plupart des enfants apprennent à être propre le jour entre 2 et 4 ans, pour la nuit il faut souvent plusieurs années d'apprentissage. On estime jusqu'à 8 % les enfants qui mouillent encore leur lit après 8 ans.

L'énurésie nocturne est involontaire

Avoir du mal à maîtriser sa vessie pendant son sommeil n’est en général pas en lien avec une maladie mais plutôt le signe d'un trouble émotionnel ou cognitif. C'est une étape de développement à franchir qui se fait le plus souvent d'elle-même avec le temps. Inutile donc de culpabiliser l'enfant, il est préférable de le soutenir et de rechercher une cause physique (infection urinaire, diabète, apnée du sommeil...) ou psychologique (stress, réaction au changement, régression...).

Pour l'aider, faites preuve de patience, en gardant une attitude positive et en l'encourageant lors des nuits propres, sans le sanctionner s'il mouille son lit.

Quoi mettre en place au quotidien ?

Plusieurs mesures peuvent être utile pour l'aider progressivement à passer cette étape de son développement :

- limiter les liquides bus dans la soirée.

- l'habituer à aller aux toilettes avant de se coucher.

- éviter de mettre une couche mais laisser une housse en plastique sous les draps pour protéger le matelas.

- ne le changez pas dès qu'il mouille son lit, mais laissez-lui une serviette, un drap et un pyjama de rechange quand il se réveillera.

- laisser une veilleuse pour qu'il puisse accéder aux toilettes facilement pendant la nuit.

- faites-le participer au nettoyage de ses draps, de son pyjama ou de sa literie sans le présenter comme une punition, mais plutôt comme une aide.

Si après 6 ans vous constatez qu'il fait toujours pipi au lit, n'hésitez pas à consulter un médecin pour envisager un traitement médicamenteux et éventuellement une psychothérapie.

En savoir plus : "Comment aider mon enfant à ne plus faire pipi au lit ?" de Dominique Van der Kaa, éditions 50 Minutes.