Journée mondiale de l’énurésie

Pipi au lit : consulter après cinq ans

L’énurésie doit conduire à une consultation pour les enfants de plus de 5 ans, Le problème est souvent physique et non psychologique.

Publié le 29.05.2017 à 19h22 A A Mots-clés : Enurésie journée mondiale pédiatrie