Mouth taping : pourquoi se scotcher la bouche pour dormir n'est pas une bonne idée

L'ESSENTIEL Sur les réseaux sociaux, dont TikTok, des utilisateurs affirment que dormir avec du scotch sur la bouche réduit les ronflements, la sécheresse buccale et améliore la forme du visage.

Des professionels de santé alertent contre cette tendance dangereuse.

Cela peut gêner la respiration pendant la nuit, provoquer des irritations ou des allergies et perturber le sommeil de manière générale.

Les réseaux sociaux regorgent d’astuces. Leur utilité est parfois discutable, mais certaines peuvent être clairement dangereuses. La dernière en date consiste à placer du scotch sur sa bouche pendant la nuit. La technique est appelée "mouth taping" et permettrait de limiter les ronflements et la sécheresse buccale. Des utilisateurs du réseau TikTok affirment même que cela changerait la forme du visage en adoucissant les traits de la mâchoire et en réduisant le double menton. Pourtant, les professionnels de santé déconseillent fortement cette pratique.

Se scotcher la bouche pendant la nuit peut gêner la respiration

Sur le site de l’université d’Harvard, Toni Golen et Hope Ricciotti, co-rédactrices en chef de la publication, répondent à l’interrogation d’un lecteur sur le "mouth taping" et leur réponse est claire : aucune étude scientifique n’en confirme les bienfaits. "Bien que la respiration par le nez pendant les heures de réveil puisse offrir de nombreux avantages - y compris le ralentissement de la respiration, le filtrage des allergènes et l'atténuation de l'anxiété - scotcher votre bouche pendant que vous dormez pour y parvenir peut s'avérer risqué, entraînant des entraves respiratoires ou des perturbations du sommeil", développent les deux expertes. Selon elle, cela pourrait même réduire les niveaux d’oxygène d’une personne pendant son sommeil.

Mouth taping : des risques multiples

Cinthya Pena Orbea, spécialiste de la médecine du sommeil à la clinique Cleveland aux États-Unis, partage les mêmes inquiétudes. Fermer volontairement sa bouche la nuit peut nuire à la respiration, car il sera plus difficile de respirer profondément. Mais cela peut aussi avoir des effets sur la peau. "Le ruban adhésif buccal pourrait provoquer une réaction allergique à cause du ruban adhésif, une irritation ou une éruption cutanée", prévient-elle.

BPCO, apnée du sommeil, asthme : les dangers du mouth taping

Sur le site du média américain Prevention, le Dr Abhay Sharma, médecin du sommeil à l'Université de Floride du Sud, ajoute que cela peut être particulièrement dangereux pour les personnes souffrant d’une pathologie liée au sommeil. Dans le cas de l’apnée du sommeil par exemple, la gorge se ferme pendant l’assoupissement. "L'ouverture de la bouche est une réponse d'urgence à la restriction de la respiration nasale, rappelle-t-il. En conséquence, (…) cela pourrait aggraver considérablement l'obstruction." Et donc mettre la vie de ses personnes en danger, selon lui. En cas d’asthme, d'insuffisance cardiaque congestive, d'emphysème ou de bronchopneumopathie chronique obstructive, le mouth taping pourrait être aussi particulièrement risqué. Si vous souffrez de ronflements ou de tout autre trouble du sommeil, seul un professionnel de santé pourra vous donner des conseils adaptés.