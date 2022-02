Dormir avec du scotch sur la bouche, une nouvelle tendance dangereuse pour la santé

L'ESSENTIEL Respirer par la bouche empêche d'entrer dans la phase de sommeil profond.

La respiration buccale expose aussi à un plus grand nombre d'infections car l'air entrant est froid et encore chargé en bactéries.

Régulièrement, sur les réseaux sociaux, émergent de nouvelles tendances "bien-être" pour booster sa vie sexuelle, avoir une dentition parfaite ou protéger sa flore vaginale. Souvent inutiles et généralement dangereuses, elles font par la suite l’objet d’alertes de la communauté scientifique, avant de tomber dans l’oubli et d’être remplacées par une nouvelle pratique tout aussi loufoque.

Celle du "mouth taping" ne fait pas exception. Apparue ces dernières semaines sur TikTok, cette nouvelle tendance consiste à se scotcher la bouche pour dormir afin de respirer non pas par la bouche, mais par le nez. Sur le réseau social chinois, fleurissent actuellement 6,5 millions de vidéos. Sur la plupart d’entre elles, on y voit des influenceurs se placer des morceaux de film autocollant sur la bouche. Parmi eux, l’influenceuse bien-être @lexfiish qui promet que cette astuce permet "d’atteindre le sommeil le plus profond que vous n’ayez jamais connu". Sa vidéo a été vue plus de 4 millions de fois.

Un risque d’irritation et de difficultés respiratoires

Mais la technique du "mouth taping" n’est pas sans danger pour la santé. Interrogée par l’édition britannique du magazine Glamour, la psychologue et neuroscientifique Lindsay Browning concède que "respirer par la bouche pendant notre sommeil peut favoriser les ronflements, la mauvaise haleine et la sensation de bouche sèche le matin".

Toutefois, se scotcher la bouche peut non seulement "irriter les lèvres" et "être douloureux au moment du retrait du scotch", mais aussi perturber la respiration. Si votre nez se bouche dans la nuit, "vous pouvez avoir du mal à respirer, ce qui peut être très dangereux", souligne la spécialiste.

Pour respirer par le nez pendant la nuit, la Dre Lindsay Browning recommande plutôt de changer de position pour dormir. En effet, la position sur le dos favorise la respiration buccale.