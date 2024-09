Du petit déjeuner au dîner : comment bien répartir vos prises alimentaires

L'ESSENTIEL L'Anses a émis de nouvelles recommandations concernant les prises alimentaires journalières des Français.

Elle invite notamment à privilégier un dîner tôt en soirée.

"Ces recommandations concernent la population générale en bonne santé, hors femmes enceintes ou allaitantes et personnes âgées", précise-t-elle.

Comment répartir ses repas tout au long de la journée pour être en meilleure santé possible ? L’Anses répond partiellement à cette question dans un nouveau rapport axé sur la chrononutrition.



"Dans son expertise, l’Anses a analysé l’ensemble de la littérature scientifique relative à la chrononutrition, tant sur les aspects liés aux mécanismes biologiques qu’aux relations épidémiologiques" , indique l’agence de santé dans un communiqué de presse. "Elle constate suite à ce travail le manque de recherches robustes dans ce domaine et souligne donc l’importance de mener des études spécifiquement conçues pour définir les relations entre répartition temporelle des prises alimentaires et les effets sur la santé" ajoute-t-elle.



"Pour autant, les données disponibles indiquent qu’il existerait un lien entre un apport énergétique élevé dans la soirée et une augmentation du risque d’obésité" poursuit-elle.

Il faut privilégier "un diner tôt en soirée"

De ce fait, l’Anses émet les recommandations suivantes :



- privilégier un dîner tôt en soirée ;



- privilégier un intervalle entre le dîner et le coucher d’au moins 2 heures chez l’adulte ;



- privilégier un jeûne nocturne prolongé suivi d’un petit déjeuner ;



- réduire les apports caloriques le soir (dîner et en-cas) en privilégiant leur redistribution en matinée (au petit déjeuner).

"Ces recommandations concernent la population générale en bonne santé, hors femmes enceintes ou allaitantes et personnes âgées. Elles ne s’adressent pas aux sujets malades ou aux individus cherchant à perdre/prendre du poids", précisent les auteurs du rapport.



"L’application de ces recommandations doit tenir compte de l’état nutritionnel de l’individu ainsi que du risque de dénutrition et de carences, notamment chez les personnes ayant un faible appétit ou une difficulté à consommer des repas suffisants", estiment-ils également.

33,8 % de l’apport énergétique journalier des Français est consommé au dîner

"Les prises alimentaires après le dîner (en soirée ou la nuit) sont fréquentes chez 10 % des enfants et 30 % des adultes", peut-on lire dans la deuxième partie du document consacrée aux habitudes culinaires des Français.



Au sein de notre pays, les consommations d'aliments se distribuent de manière continue chez l’adulte sur une période de 6h à minuit environ. On distingue cependant trois créneaux au cours desquels le nombre de prises alimentaires est plus élevé : une période entre 12h et 13h30 pouvant correspondre au déjeuner, une autre entre 19h et 21h30 pouvant correspondre au dîner et une autre entre 16h et 17h30 pouvant correspondre au goûter. "Il est difficile d’identifier une période précise pouvant correspondre au petit déjeuner chez les adultes de moins de 65 ans", précise le compte-rendu.



"En France, 17 % de l’apport énergétique journalier est consommé au petit déjeuner, 35,7 % au déjeuner, 4 % au goûter, 33,8 % au dîner, 3,2 % en apéritif et 6,2 % lors d’autres occasions", termine-t-il.