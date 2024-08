La musique classique améliore votre humeur en synchronisant les ondes cérébrales

L'ESSENTIEL Des chercheurs chinois ont mis en évidence la synchronisation des oscillations neuronales dans le circuit cortical-BNST-NAc induite par la musique classique occidentale.

Les personnes appréciant la musique présentaient une synchronisation neuronale plus importante et de meilleurs effets antidépresseurs.

Les effets antidépresseurs de la musique sont liés au plaisir subjectif.

"L'écoute de la musique est une intervention prometteuse et accessible pour soulager les symptômes du trouble dépressif majeur. Cependant, les mécanismes neuronaux qui sous-tendent ses effets antidépresseurs restent obscurs", ont indiqué des scientifiques de l'université Jiao Tong de Shanghai (Chine). C’est pourquoi ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Cell Reports.

Dépression : 13 patients ayant des implants cérébraux ont écouté de la musique classique

Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 13 personnes souffrant de dépression résistante au traitement et chez qui des électrodes avaient déjà été implantées dans le cerveau à des fins de stimulation cérébrale profonde. Ces implants sont placés dans un circuit BNST-NAc, parfois désigné comme faisant partie de l'"amygdale étendue". Dans le détail, ce circuit relie deux zones du cerveau antérieur, le noyau de la strie terminale (BNST) et le noyau accumbens (NAc).

Les patients ont été répartis en deux groupes : ceux qui appréciaient peu la musique et ceux qui l'appréciaient beaucoup. Plusieurs morceaux de musique classique occidentale ont été utilisés dans l'étude. Ce type de musique a été choisi parce que la plupart des volontaires ne la connaissaient pas et que les auteurs voulaient éviter toute interférence qui pourrait résulter d'une familiarité subjective.

Une synchronisation neuronale plus importante et de meilleurs effets antidépresseurs chez les patients appréciant la musique

Selon les résultats, la musique génère classique occidentale ses effets antidépresseurs en synchronisant les oscillations neuronales entre le cortex auditif, responsable du traitement des informations sensorielles, et le circuit des récompenses, responsable du traitement des informations émotionnelles. Plus précisément, elle induit un verrouillage à trois temps des oscillations neuronales dans le circuit cortical-BNST-NAc par le biais de la synchronisation auditive. En effet, l’équipe a observé que les participants appréciant la musique présentaient une synchronisation neuronale plus importante et de meilleurs effets antidépresseurs, tandis que ceux de l’autre groupe ont obtenu de moins bons résultats.

Lors de leurs prochaines recherches, les chercheurs comptent se concentrer sur plusieurs domaines. D'une part, elle veut étudier comment l'interaction entre la musique et les structures profondes du cerveau joue un rôle dans les troubles dépressifs. Ils désirent également introduire d'autres formes de stimuli sensoriels, notamment des images visuelles, afin d’analyser les effets thérapeutiques combinés potentiels de la stimulation multisensorielle sur la dépression.