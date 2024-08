Ces gouttes nasales pourraient stopper la transmission de la Covid-19

L'ESSENTIEL Toujours active en France, la Covid-19 est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2.

D’après une nouvelle étude publiée dans Science Advances, l’administration de gouttes dans le nez pourrait stopper la propagation du virus.

"Pour prévenir la transmission de la Covid-19, il faut maintenir une faible quantité de virus dans les voies aériennes supérieures", a déclaré dans un communiqué de presse l'auteur de la recherche Jacco Boon, par ailleurs docteur et professeur de médecine à l'université de Washington. "Moins il y a de virus au départ, moins vous risquez d'infecter quelqu'un d'autre si vous toussez, vous éternuez ou vous respirez à côté de lui" ajoute-t-il.

"En cas de pandémie, c'est ce type de traitement qu'il faut utiliser"

Pour tenter de parvenir à ce résultat, son équipe a immunisé des hamsters avec le vaccin nasal iNCOVACC ou le vaccin intramusculaire Pfizer/BioNTech. Cinq semaines plus tard, ils les ont exposés à des hamsters infectés par le SARS-CoV-2.

Au bout de trois jours, ils ont prélevé des échantillons de nez sur les hamsters. Dans les deux groupes, la plupart des hamsters ont été testés positifs (12/14 pour le vaccin nasal et 15/16 pour le vaccin intramusculaire), mais la quantité de virus dans le mucus et dans les poumons était considérablement réduite chez les animaux qui avaient reçu le spray.



Une fois ces données collectées, les hamsters ayant reçu des gouttes dans le nez ont été hébergés avec une deuxième cohorte de hamsters vaccinés et non vaccinés. Parmi les rongeurs exposés aux hamsters ayant été immunisés par voie nasale, aucun n'a été testé positif à la Covid-19 (qu'ils aient été vaccinés ou non). En comparaison, 60 % des animaux de cette deuxième cohorte confrontés à des hamsters vaccinés par voie intramusculaire ont été testés positifs.



"En cas d'épidémie ou de pandémie, c'est ce type de traitement qu'il faut utiliser", a déclaré avec enthousiasme Jacco Boon. "Les vaccins muqueux sont l'avenir des vaccins contre les infections respiratoires", conclut-il.

"N’importe qui peut contracter la Covid-19 et en mourir"

"Dans le contexte de la circulation toujours active de SARS-CoV-2, notamment à l’occasion des grands rassemblements de cet été et dans les établissements médico-sociaux, l’adoption des gestes barrières demeure un moyen efficace pour se prémunir d’une infection respiratoire et de ses complications", rappelle Santé Publique France dans son dernier rapport sur la Covid-19.

La Covid-19 est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. La plupart des personnes contaminées par le virus présentent une maladie respiratoire d’intensité légère à modérée et se rétablissent sans avoir besoin d’un traitement particulier. Certaines, cependant, tombent gravement malades et ont besoin de soins médicaux. "N’importe qui, à n’importe quel âge, peut contracter la Covid-19 et en mourir", souligne l’OMS.