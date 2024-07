Shannen Doherty : l’actrice est morte après avoir lutté contre le cancer pendant des années

L'ESSENTIEL L'actrice Shannen Doherty est morte d'un cancer le samedi 13 juillet à l’âge de 53 ans.

Elle avait été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2015. Après plusieurs années de rémission, il était revenu et se propageait.

Shannen Doherty avait annoncé en novembre 2023 que son cancer s’était répandu dans ses os.

Triste nouvelle en ce dimanche 14 juillet. L’actrice Shannen Doherty – connue pour ses rôles de Jenny (La Petite Maison dans la prairie), Brenda (Beverly Hills) ou Prue (Charmed) selon l'âge des téléspectateurs – est décédée des suites d’un cancer du sein, le 13 juillet.

L’information a été confirmée par son agent Leslie Sloane au magazine People.

Shannen Doherty : un cancer du sein diagnostiqué en 2015

"C'est avec le cœur lourd que je confirme la disparition de l'actrice Shannen Doherty. Le samedi 13 juillet, elle a perdu sa bataille contre le cancer après de nombreuses années de lutte contre la maladie", a déclaré l’agent au magazine américain.

Son cancer du sein avait été découvert en 2015. Diagnostiquée tardivement, l’actrice avait décidé de partager son combat contre la maladie publiquement afin de sensibiliser le grand public. Déclarée en rémission en 2017 après avoir fini sa chimiothérapie, elle avait révélé en 2020 que son cancer était revenu. Cette fois-ci de stage 4, il se propageait dans le reste du corps.

Malgré son combat, la maladie a continué sa progression. Une tumeur au cerveau lui a été diagnostiquée en janvier 2023. En novembre de la même année, elle a révélé que le cancer s’était répandu dans ses os.

Shannen Doherty : un combat pour sensibiliser au cancer du sein

Pendant son combat contre le cancer, Shannen Doherty avait multiplié les prises de parole et les publications sur ses réseaux sociaux pour mieux faire connaître le cancer du sein, ses traitements et sa prévention. Elle avait par exemple partagé des photos de sa tête rasée, filmé sa séance de chimiothérapie ou encore sensibilisé au dépistage.

Lors d'une de ses dernières interviews accordées à People, elle avait également déploré "la placardisation" fréquente des personnes atteintes d’un cancer. "Les gens supposent simplement que cela signifie que vous ne pouvez pas marcher, que vous ne pouvez pas manger, que vous ne pouvez pas travailler. Ils pensent : 'Vous avez fini, vous êtes à la retraite’, alors que nous ne le sommes pas", avait-elle confié. "Nous sommes dynamiques et nous avons une vision tellement différente de la vie. Nous sommes des gens qui veulent travailler, profiter de la vie et continuer d’avancer."

Le cancer du sein fait plus de 12.000 victimes par an en France et est ainsi la première cause de décès par cancer chez la femme.