Shannen Doherty annonce que son cancer s’est répandu dans ses os

L'ESSENTIEL L’actrice Shannen Doherty a annoncé que son cancer du sein avait désormais atteint ses os.

Shannen Doherty a révélé souffrir d’un cancer du sein en 2015.

Avec plus de 12.000 morts par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme.

Celle qui a incarné les mythiques Jenny (La Petite Maison dans la prairie), Brenda (Beverly Hills), et Prue (Charmed), n’en finit plus de se battre contre son cancer du sein. Dans une interview accordée à People Magazine, l’actrice Shannen Doherty a annoncé que la maladie avait désormais atteint ses os.

Shannen Doherty reste combattive malgré l’évolution de son cancer

Malgré tout, la star reste combattive et dit vouloir se lancer dans des essais cliniques afin de tester de nouveaux traitements.



"Je ne veux pas mourir. Je n’ai pas fini de vivre. Je n’ai pas fini d’aimer. Je n’ai pas fini de créer. Je n’ai pas fini d’espérer changer les choses pour le mieux. Je n’en ai tout simplement pas encore fini", a-t-elle également déclaré.



Au cours de l’entretien, Shannen Doherty s’est aussi exprimée sur "la placardisation" que vivent de nombreuses personnes atteintes d’un cancer. "Les gens supposent simplement que cela signifie que vous ne pouvez pas marcher, que vous ne pouvez pas manger, que vous ne pouvez pas travailler. Ils pensent : 'Vous avez fini, vous êtes à la retraite’, alors que nous ne le sommes pas", a-t-elle déploré. "Nous sommes dynamiques et nous avons une vision tellement différente de la vie. Nous sommes des gens qui veulent travailler, profiter de la vie et continuer d’avancer."



Elle poursuit : "Mon plus grand souvenir est encore à venir. Je prie. Je me réveille et me couche en remerciant Dieu, en priant pour les choses qui comptent pour moi sans trop en demander. Cela me connecte à une puissance supérieure et à une spiritualité. Ma foi est mon mantra."

Shannen Doherty a révélé souffrir d’un cancer du sein en 2015

En juin déjà, l’Américaine de 52 ans avait annoncé sur ses réseaux sociaux que son cancer avait atteint le stade 4 et son cerveau, en montrant une vidéo où elle apparaissait en larmes en train de faire une séance de radiothérapie. Shannen Doherty a révélé souffrir d’un cancer du sein en 2015.



Avec plus de 12.000 morts par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme, malgré une nette amélioration du taux de survie à 5 ans au cours de ces dix dernières années (estimé à 87 % pour les femmes diagnostiquées entre 2010 et 2015).