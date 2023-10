Cancer du sein : vers quelles activités physiques les patientes doivent-elles se tourner ?

L'ESSENTIEL La pratique d’une activité physique adaptée pendant ou après un cancer du sein permet aux femmes de se resocialiser et de reprendre confiance en elles.

Durant les traitements ou en cas de rémission, il est conseillé aux patientes de faire des "sports doux", comme le stretching, le Pilates, le yoga, la natation, la marche nordique ou afghane, l’aquagym, la danse ou le step "sans hauteur".

Lorsque ces dernières reprennent une activité physique, elles doivent être suivies ou accompagnées par un professionnel de santé.

On le sait : l’activité physique est bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l’esprit. Sa pratique est encore plus indiquée en cas de cancer du sein. "Pendant ou après cette maladie, il est essentiel de faire un sport adapté, car cela diminue le risque de récidive, réduit les effets secondaires des traitements, comme la chimiothérapie, et permet d’aider les patientes à lutter contre la fatigue et à retrouver de l’énergie", indique Romy Blumerel, coach APA aux Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc.

Cancer du sein : "Les activités physiques deviennent des groupes de parole"

Dans le cadre du programme "Viva Post Cancer", qui dure 18 jours, l’enseignante APA s’est rapidement rendue compte que la pratique d’une activité physique en groupe permet aux femmes de se resocialiser. "Durant le cancer du sein, les patientes ont tendance à être isolées. Parfois, elles s’éloignent ou perdent même des amis, car ces derniers ne savent pas comment se comporter avec elles ou ont peur de les fatiguer davantage. Au fil des séances de sport aux thermes, elles tissent un lien social et se rapprochent des personnes touchées par la même maladie, avec des parcours plus ou moins similaires. Ces activités physiques deviennent des groupes de parole. Il est important pour ces femmes de se confier à propos de leur expérience personnelle, d’échanger sur les traitements, par exemple, mais aussi de se conseiller entre elles", explique-t-elle.

Les bénéfices du sport ne sont pas que physiques. "On fait des exercices dans les bassins aquatiques. Ainsi, les patientes doivent se remettre en maillot de bain devant d’autres personnes. Cela peut les aider à renouer avec l’image de leur corps et à reprendre confiance en elles."

Stretching, Pilates, yoga : "Pendant un cancer du sein, il faut miser sur des sports doux"

En général, les adultes atteints d’un cancer du sein sont sédentaires au cours de la prise en charge de leur maladie. "Pendant et après un cancer du sein, il faut donc miser sur des sports doux, car le but est de réapprendre à faire une activité et de travailler sur sa respiration pour pouvoir être apaisé. Lors de la chimiothérapie, on ne peut pas travailler le cardio", précise Romy Blumerel. Durant les traitements, elle préconise ainsi de faire du stretching, soit des étirements musculaires, qui soulage les tensions, augmente la circulation sanguine, améliore la relaxation et le sommeil.

Autres sports conseillés : le Pilates et le yoga. Ils permettent de travailler la posture, de tonifier les muscles, de lâcher prise et aussi de mieux dormir. "On peut aussi se tourner vers la natation que l’on adapte en fonction de ses capacités. Par exemple, si l’on a mal au niveau de l’articulation de l’épaule, on évite le crawl et on nage plutôt sur le dos avec des palmes", détaille la coach APA.

Quelles activités physiques privilégier après un cancer du sein ?

"Durant le programme 'Viva Post Cancer', on fait de l’aquabike ou de l’aquagym en eau thermale. Lors des premières séances, l’objectif est de remobiliser les patientes souffrant d’un cancer du sein dans l’eau, car c’est moins traumatisant pour leur corps et ensuite de monter en intensité au fil des jours. On fait d’abord des exercices qui mobilisent le diaphragme, ensuite des exercices pour les jambes et bras et puis au fur et à mesure, on intègre des sauts afin de créer un circuit", déclare l’enseignante.

Aux Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc, les femmes font aussi de la marche nordique de type marche afghane après leur cancer du sein. "Cette activité permet de travailler l’équilibre, la coordination de la respiration et des mouvements ainsi que de renforcer les muscles. Durant la balade en plein air dans le parc thermal, les patientes prennent conscience de la nature qui les entoure, peuvent arriver à se recentrer sur elle-même et échanger avec les autres curistes."

En ce qui concerne les sports en intérieur, Romy Blumerel recommande la danse ou des activités traumatiques rythmées sur des chansons, comme le step. La musique aide à se défouler et à penser à autre chose. "Parfois, on fait des jeux avec des cerceaux pour encore une fois améliorer l’équilibre. Cependant, elles peuvent aussi le faire tous les jours en se brossant les dents."

Reprendre le sport en douceur avec un professionnel de santé

Elle préconise aux patientes touchées par un cancer du sein d’être accompagnées et suivies par un professionnel de santé lors de la reprise d’un sport. "Ce dernier va les aider à reprendre des bonnes bases et surtout à trouver une activité qui leur correspond. Il peut aussi veiller à ce qu’elles ne s’entraînent pas intensément et qu’elles ne forcent pas, car cela augmente le risque d’épuisement."