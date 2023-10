Cancer du sein : à quel âge devrait-on faire des mammographies ?

L'ESSENTIEL Si une mutation génétique, favorisant un cancer du sein, est identifiée, il faut faire un examen clinique tous les six mois dès l’âge de 20 ans et des mammographies dès 30 ans.

En France, le dépistage organisé de cette maladie concerne toutes les femmes entre 50 et 74 ans.

Ces recommandations doivent aussi être suivies par les hommes et les personnes transgenres.

Au cours de sa vie, une femme sur huit développe un cancer du sein, selon l’Assurance Maladie. Si ce dernier est diagnostiqué précocement, il guérit dans 9 cas sur 10. Ainsi, pour détecter tôt la maladie, il convient de faire des mammographies. Pour rappel, il s’agit d’une radiographie des seins, qui utilise des rayons X à faible dose pour détecter des anomalies.

Dans certains cas, il est recommandé de faire des mammographies avant 50 ans

Cet examen n’est pas recommandé par la Haute autorité de santé (HAS) avant 50 ans chez les femmes sans facteur de risque particulier. Cependant, c’est le professionnel de santé qui décide si une patiente n’ayant pas encore atteint cet âge doit faire ou non une mammographie. Par exemple, si une mutation génétique est identifiée grâce à un test, il est recommandé de faire un examen clinique tous les six mois dès l’âge de 20 ans et des examens radiologiques annuels (mammographie et échographie) dès 30 ans.

"Idéalement, vers la trentaine, vous aurez une conversation et une évaluation du risque de cancer du sein avec votre médecin pour comprendre votre risque et parler de votre plan personnel de dépistage", a expliqué le Dr Dean de la Cleveland Clinic dans un communiqué. En fonction du risque de cancer du sein, le praticien peut recommander de commencer à faire des mammographies avant l'âge de 40 ans. Il peut aussi demander à la patiente de faire des tests de dépistages supplémentaires s’il existe des antécédents personnels de cancer du sein, des antécédents familiaux, une mutation génétique ou si les seins sont denses (soit composés de plus de tissu glandulaire et de tissu fibreux que de tissu graisseux).

Cancer du sein : le dépistage organisé concerne les femmes entre 50 et 74 ans

En France, le dépistage organisé du cancer du sein concerne toutes les femmes entre 50 et 74 ans, sans symptômes et n'ayant pas de facteurs de risque particuliers de cancer du sein, autre que leur âge. En clair, ces patientes, qui ont plus de risques de développer un cancer du sein, reçoivent une lettre et sont invitées tous les deux ans à effectuer une mammographie de dépistage, complétée par un examen clinique des seins (observation et palpation).

"Si vous avez 50 ans et n’avez pas encore reçu ce courrier, demandez conseil à votre médecin traitant lors d’une consultation pour qu’il vous indique la marche à suivre", précise l’Assurance Maladie. Durant les deux années qui s’écoulent entre deux mammographies de dépistage, certaines tumeurs peuvent apparaître. Il faut donc continuer à surveiller les éventuels changements au niveau des seins.

"Les hommes peuvent aussi avoir un cancer du sein"

"Il est important de noter que ces recommandations s’adressent aux personnes de toutes identités de genre qui ont été attribuées au sexe féminin à la naissance et qui ont des seins. Les hommes trans qui n’ont pas subi de chirurgie pour retirer leur tissu mammaire doivent suivre les mêmes recommandations. Les femmes trans qui ont suivi un traitement hormonal devraient discuter avec leur médecin de la façon dont leur traitement pourrait affecter leur risque de cancer du sein. Bien que le cancer du sein soit plus rare chez les hommes, il n’est pas nécessaire d’avoir des seins pour avoir un cancer du sein. Les hommes peuvent aussi avoir un cancer du sein. Et les hommes trans aussi, même après avoir subi une intervention chirurgicale majeure", a signalé la Cleveland Clinic.