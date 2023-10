Cancer du sein : l'obésité augmente les risques de récidive chez les survivantes

L'ESSENTIEL L'obésité augmente les risques de récidive chez les survivantes du cancer du sein.

Ce risque accru est encore plus élevé chez les survivantes souffrant d'obésité sévère.

Avec plus de 12.000 décès par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme.

Une nouvelle étude a révélé que l'obésité augmentait les chances de récidive chez les survivantes du cancer du sein, notamment chez celles prenant des anti-aromatases. Il est essentiel de mieux comprendre cette relation pour améliorer les traitements.

Cancer du sein : les femmes obèses sont 18 % plus susceptibles de connaître une récidive

De nombreuses survivantes du cancer du sein prennent un médicament hormonal après leur traitement pour éviter une récidive. Parmi ces médicaments, les anti-aromatases sont souvent utilisés.

Les cancers du sein hormonaux positifs sont alimentés par l'hormone sexuelle féminine, l’œstrogène. Les anti-aromatases réduisent les niveaux d’œstrogènes en empêchant une enzyme présente dans le tissu adipeux, appelée aromatase, de transformer d'autres hormones en œstrogènes.

Par rapport aux survivantes du cancer du sein de poids normal, les femmes obèses étaient 18 % plus susceptibles de connaître une récidive, même lorsqu'elles prenaient un anti-aromatases. Ce risque accru était encore plus élevé chez les survivantes souffrant d'obésité sévère.

Cancer du sein, récidive et obésité : quel rôle des cellules graisseuses ?

Les chercheurs ont émis l'hypothèse que les cellules graisseuses, plus nombreuses chez les femmes obèses, stockent les œstrogènes, ce qui pourrait expliquer pourquoi les anti-aromatases sont moins efficaces pour supprimer les œstrogènes chez ces femmes.

Les mécanismes précis de cette augmentation du risque de récidive chez les survivantes du cancer du sein obèses ne sont pas encore entièrement compris. Cependant, les chercheurs soulignent l'importance de mener des études cliniques supplémentaires pour mieux comprendre cette relation complexe et identifier les facteurs spécifiques. Ces études pourraient également aider à développer des stratégies de prévention et de traitement plus efficaces pour les survivantes du cancer du sein obèses.

Cancer du sein et obésité : où en est la France ?

Pour réaliser la recherche que nous venons d'exposer, les chercheurs ont analysé les données de 13.230 survivantes du cancer du sein qui avaient été diagnostiquées avec un cancer du sein hormono-positif et qui prenaient des anti-aromatases pour prévenir une récidive.

17 % des Français sont aujourd'hui en situation d’obésité. Avec plus de 12.000 décès par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme.