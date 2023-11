Cancer du sein : «ne négligeons pas les effets secondaires des traitements sur les pieds»

L'ESSENTIEL Les traitements contre le cancer du sein peuvent avoir des effets secondaires sur les pieds.

"Ne banalisons pas les effets secondaires sur les pieds. Il est temps de les anticiper en améliorant la prise en charge de cette partie du corps pendant les traitements antitumoraux". Dans une tribune, Eric Prou, Président du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, attire l’attention sur l’impact que peuvent avoir les traitements contre le cancer du sein sur les pieds.



"Nausées, perte d’appétit, chute des cheveux, fatigue intense… la plupart des effets secondaires des traitements contre le cancer sont connus de tous. Mais les conséquences sur les pieds sont moins présentes dans l’esprit des patients", explique le podologue.

Cancer du sein : quels impacts des traitements sur les pieds ?

Allant de l’inflammation de la peau à des atteintes des ongles ou du pourtour unguéal, les syndromes podologiques liés aux traitements anticancéreux sont pourtant fréquents et peuvent avoir de lourdes conséquences. "Syndromes main-pied, crevasses, ampoules, rougeurs et gonflements peuvent entraîner des douleurs intenses et dégrader la qualité de vie des malades dans les formes sévères", souligne Eric Prou. "La marche devient parfois impossible, isolant davantage les patients dans leur lutte contre la maladie. Cela peut conduire l’oncologue à modifier le schéma thérapeutique du patient, en diminuant les doses prescrites ou en le suspendant de façon temporaire voire définitive", déplore-t-il.

Traitement du cancer du sein : quelle prise en charge des effets secondaires sur les pieds ?

Au cours du 1er trimestre 2024, les patients atteints de cancer pourront désormais bénéficier de l’intervention - prise en charge par l’assurance maladie - des pédicures-podologues en amont et pendant les traitements anticancéreux. "Cet avenant à la Convention nationale est une première étape cruciale dans la reconnaissance de l’importance du rôle de la profession au niveau de la prévention et du suivi du syndrome main-pied notamment", commente le Président du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues.



Il ajoute néanmoins en conclusion : "ce premier acte fort ne doit pas rester isolé. C’est par l’universitarisation organique de la formation des professions paramédicales que la coopération entre les différents professionnels de santé pourra se renforcer. Il est temps d’encourager les enseignements pluridisciplinaires et de mettre en place, à l’université, des unités d’enseignement spécifiques pour répondre à des besoins médicaux particuliers".



Avec plus de 12.000 morts par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme, malgré une nette amélioration du taux de survie à 5 ans au cours de ces dix dernières années (estimé à 87 % pour les femmes diagnostiquées entre 2010 et 2015).