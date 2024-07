Troubles du sommeil : 3 conseils d'experts pour un sommeil de qualité chez les seniors

L'ESSENTIEL Établir une routine de sommeil régulière : se coucher et se lever à heures fixes, même le week-end, favorise un endormissement et un réveil plus faciles.

Créer un environnement propice au sommeil : chambre sombre, calme et fraîche (entre 18 et 20°C), sans écrans avant de se coucher pour éviter la lumière bleue perturbatrice.

Adopter une hygiène de vie saine : activité physique régulière en journée, limiter la caféine et l'alcool en fin de journée. Consulter un médecin si les troubles persistent.

1. Établir une routine de sommeil régulière

Le corps a besoin de repères temporels pour bien dormir. Il est donc important de se coucher et de se lever à heures fixes, même le week-end. Cette régularité permet de synchroniser le rythme circadien, favorisant un endormissement et un réveil plus faciles.

2. Créer un environnement propice au sommeil

La chambre à coucher doit être sombre, calme et fraîche, avec une température idéale entre 18 et 20°C. Il est également important d'éviter les écrans (télévision, ordinateur, smartphone) avant de se coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber le sommeil.

3. Adopter une hygiène de vie saine

Une activité physique régulière, de préférence en journée, peut améliorer la qualité du sommeil. En revanche, il est déconseillé de pratiquer une activité physique intense dans les heures précédant le coucher. Il est également important de limiter la consommation de caféine et d'alcool, surtout en fin de journée, car ces substances peuvent stimuler le système nerveux et retarder l'endormissement.

En plus de ces conseils, il est important de consulter un médecin si les troubles du sommeil persistent malgré la mise en place de ces mesures. Le médecin peut rechercher d'éventuelles causes médicales aux troubles du sommeil et proposer des traitements adaptés.

En conclusion, en adoptant une routine de sommeil régulière, en créant un environnement propice au sommeil et en adoptant une hygiène de vie saine, les seniors peuvent améliorer significativement la qualité de leur sommeil et profiter d'un repos réparateur.