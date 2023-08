Sommeil : les livres audio façonneraient le contenu des rêves

L'ESSENTIEL Les volontaires ayant écouté les mêmes livres audio avaient une activité cérébrale similaire durant leur sommeil paradoxal, soit la période des rêves.

L’activité cérébrale à haute fréquence était associée au contenu des livres audio que les adultes avaient écoutés avant de dormir.

Les expériences quotidiennes façonnent ainsi nos rêves et nos souvenirs par le biais de la réactivation de la mémoire.

En général, les expériences vécues dans notre vie quotidienne apparaissent dans nos rêves. Cependant, les chercheurs ne parviennent toujours pas à comprendre ce qui inspire ces images produites pendant notre sommeil. Dans une récente étude, parue sur le site BioRxiv, des scientifiques des universités de Fribourg-en-Brisgau et de Tübingen (Allemagne) ont cherché à savoir si la réactivation de la mémoire durant le sommeil contribuait aux rêves.

Différents livres audio écoutés par 20 adultes

Pour en avoir le cœur net, ils ont mené une expérience auprès de 20 personnes âgées de 20 à 30 ans. Les participants "étaient en bonne santé, ne fumaient pas et n'avaient pas consommé d'alcool, de caféine ou de médicaments autres que des contraceptifs oraux les jours de l’intervention. Ils ont déclaré dormir entre 6 et 10 heures par nuit, avoir un rythme circadien régulier et ne pas être des lève-tôt ou des couche-tard. Les volontaires n'avaient pas travaillé de nuit, ni fait des vols de longue distance au cours des six semaines précédant l'expérience et ne souffraient d'aucune pathologie liée au sommeil", a précisé l’équipe.

Dans le cadre des travaux, les adultes ont dû écouter des livres audio avant de s'endormir. Pendant leur sommeil, ils ont porté un casque d’électroencéphalographie (EEG) qui a mesuré leur activité électrique cérébrale. Les auteurs ont réveillé les participants à plusieurs reprises pour leur poser des questions sur leurs rêves et le contenu du livre audio qu’ils avaient écouté.

Nos expériences façonnent le contenu de nos rêves par le biais de la réactivation de la mémoire

Selon les résultats, les personnes qui avaient écouté les mêmes livres audio présentaient une activité cérébrale similaire pendant leur sommeil paradoxal, qui est propice aux rêves. "L'activité cérébrale pendant le sommeil à mouvements oculaires rapides, en particulier dans la période à haute fréquence, a véhiculé des informations sur le livre audio et a simultanément favorisé la réactivation de la mémoire. Le retraitement des expériences de la vie quotidienne pendant le sommeil façonne donc notre activité cérébrale, nos rêves et nos souvenirs", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.