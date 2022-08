Vos rêves peuvent indiquer votre niveau d’anxiété

L'ESSENTIEL Les rêves des patients anxieux présentaient une prévalence plus faible de succès, de chance et d'émotions positives.

Les thèmes associés à l'anxiété en elle-même n’étaient pas toujours prédominants dans leurs songes.

"Bien que les troubles anxieux soient bien étudiés, on sait peu de choses sur le contenu des rêves des patients souffrant de troubles anxieux", ont indiqué des chercheurs de l’université de Düsseldorf en Allemagne. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude publiée dans la revue Dreaming. Dans le cadre de leurs travaux, ils ont examiné les caractéristiques spécifiques manifestées dans les rêves des patients touchés par l’anxiété et les ont comparés aux songes de personnes "en bonne santé".

Des comptes-rendus des rêves

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont suivi 38 adultes atteints de troubles anxieux et 38 autres personnes ne souffrant pas d’anxiété. Tous les matins, dès leur réveil, chaque participant a dû écrire des comptes-rendus de ses rêves dans un journal pendant 21 jours. "Les rapports de rêves des participants ont été analysés selon le système d'analyse du contenu des rêves de Hall et Van de Castle (1966)", a précisé l’équipe.

Des rêves plus négatifs

D’après les résultats, les rêves des volontaires anxieux étaient très différents des participants "en bonne santé". Plusieurs thèmes étaient récurrents dans les songes des personnes touchées par l’anxiété. Selon les auteurs, les rêves des patients anxieux contenaient plus de personnages, davantage d'activités différentes, plus d'interactions sociales agressives, un nombre plus faible d'interactions amicales, plus de malheurs et d'émotions négatives.

Les thèmes fréquents

Dans les songes des personnes anxieuses, les thèmes les plus récurrents étaient le fait d’être pourchassé et poursuivi, attaqué physiquement ou confronté à des échecs et de ne pas réussir. Parmi eux, on retrouvait également des interactions verbales agressives, la peur de tomber, l’exclusion sociale, le décès des parents et des membres de la famille ou encore des accidents.