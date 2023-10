Congestion nasale : pourquoi n'avons-nous parfois qu'une seule narine bouchée ?

L'ESSENTIEL Il est normal de n’avoir qu’une seule narine bouchée de temps en temps.

Toutefois, cela peut parfois être le signe d’un problème de santé, si d’autres symptômes sont présents.

Il existe quelques solutions pour soulager la congestion d’une narine.

L’automne s’installe, les températures rafraîchissent et les rhumes refont surface. Cette sensation de nez bouché est désagréable, et parfois, elle est surprenante : une seule narine se bouche. Un ORL américain, Michael Benninger, décrypte ce phénomène dans un article paru sur le site de la clinique de Cleveland.

Nez : un cycle de congestion - décongestion entre les deux narines

Ce spécialiste souligne qu’il est tout à fait normal d’avoir une seule narine bouchée : cela fait partie du cycle nasal. "Il s’agit d’un cycle de congestion et de décongestion par lequel passent vos voies nasales pour gérer le flux d’air", précise-t-il. Le processus se produit toutes les quatre à six heures : une narine se bouche et l’autre se débouche. "Vos voies nasales sont bordées de vaisseaux sanguins appelés cornets nasaux, qui aident à réguler le flux d’air et à filtrer les particules, développe-t-il. Ces cornets peuvent également gonfler et rétrécir alternativement dans chaque narine." Lorsque le flux sanguin est accru dans une narine, elle se congestionne, l’autre s’ouvre alors pour permettre la respiration.

Les multiples explications à la narine bouchée

La plupart du temps, ce phénomène se passe sans que nous le sentions. En revanche, lorsqu'il est perceptible, cela peut s’expliquer de différentes manières. Notre position pendant la nuit peut être l’une des causes : "il est courant d’avoir une congestion dans la narine tournée vers le bas lorsque vous dormez sur le côté, estime ce spécialiste. Si la congestion disparaît peu de temps après votre réveil et après avoir commencé à marcher, il y a de fortes chances que votre position de sommeil en soit la cause." Les personnes ayant une déviation de la cloison nasale peuvent aussi ressentir la même chose. Comme le cartilage qui sépare les narines est décentré, la congestion peut être ressentie plus fortement d’un côté.

Inflammation, allergies : une narine bouchée peut cacher un problème de santé

Mais le fait d’avoir une seule narine bouchée peut aussi être lié à un problème de santé. "Dans certains cas, certaines personnes souffrent d'inflammation chronique et de polypes nasaux", note le Dr Benninger. Des infections fréquentes ou chroniques des sinus peuvent également être liées à des problèmes structurels qui entravent le drainage des sinus. Cela peut aussi être consécutif à l’exposition à des substances irritantes voire allergènes. "La fumée, les odeurs fortes et les produits chimiques peuvent entraîner une congestion nasale en irritant les voies nasales et en provoquant une inflammation, ajoute l’ORL. De plus, l’air sec, en particulier dans les environnements intérieurs chauffés, peut assécher vos voies nasales et entraîner une congestion."

Si en plus de la narine bouchée, vous avez l’un des symptômes suivants, il faut consulter un médecin : des difficultés à respirer, un sifflement pendant la respiration, un ronflement, un saignement ou écoulement nasal, une douleur faciale, un odorat affaibli. Chez les plus petits, une narine bouchée peut être causée par la présence d’un objet dans le nez, il faut alors vérifier avec une lampe de poche. En cas d’écoulement important, il faut immédiatement consulter.

Comment soulager une narine bouchée ?

En l’absence de ces symptômes, le Dr Benninger donne quelques astuces pour soulager une narine bouchée : utiliser un humidificateur, prendre une douche chaude, effectuer un lavage nasal avec un spray salin, garder la tête surélevée. "Si vous souffrez d’une congestion générale due à des allergies ou à un rhume, il est probablement préférable de dormir sur le dos et même de garder la tête légèrement surélevée", ajoute-t-il.