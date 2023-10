La musique classique synchronise les fréquences cardiaque et respiratoire des mélomanes

L'ESSENTIEL Les mouvements, la fréquence cardiaque, la respiration et la conductivité électrique de la peau peuvent se synchroniser entre les spectateurs lors de concerts classiques.

Le plus grand niveau de synchronisation a été observé pour la fréquence respiratoire.

Les personnes ayant obtenu des scores plus élevés pour des traits de personnalité, tels que l'amabilité ou l'ouverture d’esprit, étaient plus susceptibles d’être coordonnées avec les autres membres du public.

Entre humains, la synchronisation est généralement observée dans les réponses physiques, telles que la respiration. En général, elle est causée par une interaction sociale directe avec une autre personne. Cependant, la synchronisation peut également être induite par des facteurs externes non-sociaux. De précédentes cohortes ont montré que la musique pouvait induire une coordination chez les auditeurs, mais peu de recherches ont été menées pour déterminer si les membres du public d’un concert étaient synchronisés. C’est pourquoi des chercheurs allemands ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

Mouvements, fréquence cardiaque, respiration : les spectateurs de concert classique sont synchros

Dans le cadre de leurs travaux, ils ont recruté 132 personnes. À l’aide de caméras et de capteurs portables, ils ont observé leurs réponses physiologiques et motrices pendant que les participants assistaient à un concert composé de trois morceaux de musique classique, de Ludwig van Beethoven, de Brett Dean et de Johannes Brahms, joués par un quintette à cordes. "En plus d’émettre l’hypothèse que de telles synchronies seraient présentes, nous nous attendions à ce qu’elles soient liées aux expériences des participants, à leur affect et à leurs traits de personnalité, évalués par des questionnaires avant et après le concert", peut-on lire dans l’étude.

Selon les résultats, une synchronisation significative entre les spectateurs a été observée en ce qui concerne les mouvements, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la conductivité électrique de la peau (ce qui indique l'éveil du système nerveux sympathique). Les auteurs ont noté un plus grand niveau de coordination pour la fréquence respiratoire, en particulier "lorsque les auditeurs se sentaient émus, inspirés par un morceau et étaient immergés dans la musique". De plus, les traits de personnalité des membres du public étaient associés à leur probabilité d’avoir des réponses physiques coordonnées. Dans le détail, ceux étant aimables ou ouverts d’esprit étaient plus susceptibles d’être synchronisés avec les autres spectateurs. Cela était moins le cas chez les personnes extraverties.

Développer des méthodes plus fiables pour collecter les données des mélomanes

D’après l’équipe, les résultats suggèrent que la musique pourrait induire une synchronisation des réponses physiques entre les membres du public et que les traits de personnalité pourraient avoir un effet sur la probabilité qu'une personne se synchronise avec les autres spectateurs. Les scientifiques notent qu'ils ont constaté des lacunes dans la collecte de données en raison de la priorité donnée au confort des participants plutôt qu'à la qualité des données lors du choix des capteurs. Ainsi, ils suggèrent que des méthodes plus fiables soient développées pour les futurs travaux.