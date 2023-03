Ronflements : 5 conseils pour les limiter la nuit

L'ESSENTIEL Olivia Arezzolo, spécialiste du sommeil, donne ses cinq meilleures recommandations pour limiter les ronflements.

Parmi elles, on retrouve la réduction de sa consommation d'alcool et la position sur le côté quand on dort.

Mais aussi la réduction du poids, le dilatateur nasal et l'amélioration de la qualité de l'air dans votre chambre.

Amis ronfleurs, ou si votre partenaire ronfle et vous empêche de passer une bonne nuit de sommeil, voilà qui pourrait vous aider. Olivia Arezzolo, autrice et spécialiste du sommeil australienne, a rassemblé ses cinq meilleures recommandations pour limiter les ronflements, dans un article du média américain Studyfinds.

Réduisez votre consommation d'alcool

On pense souvent que l'alcool aide à dormir. En réalité, bien qu'en raison de son effet sédatif il permet de s’endormir plus vite, il détériore en réalité la qualité du sommeil à cause de ses effets sur le cerveau. En plus de cela, l’alcool est un facteur de risque majeur pour le ronflement : il détend les muscles des voies respiratoires supérieures, les faisant s'effondrer pendant la nuit, ce qui conduit à amplifier le ronflement. Au point que même les personnes qui ne ronflent pas habituellement peuvent parfois se mettre à ronfler après une soirée un peu trop arrosée. Il est donc conseillé de limiter au maximum votre consommation d’alcool, surtout avant de dormir.

Dormir sur le côté

En dormant sur le dos, vous exacerbez le ronflement. Dormir sur le côté, ou au moins avoir le visage sur le côté pendant le sommeil, permet de le réduire. En plus de cela, dormir sur le côté est davantage recommandé car dormir sur le dos augmente le risque de troubles du sommeil et de difficultés respiratoires. Pour s'assurer de ne pas dormir sur le dos, certains optent pour la balle de tennis dans le pyjama au niveau du dos, mais il n'y a pas eu d'études sur l'efficacité de cette méthode. Cependant, en mai dernier, une étude a démontré que le fait de dormir sur le côté pouvait réduire les risques de souffrir de la maladie de Charcot, car cette position permet de mieux éliminer les déchets dans le cerveau, par rapport à la position sur le dos ou sur le ventre. Pour en savoir plus sur les avantages de la position sur le côté pour le sommeil, vous pouvez lire cet article.

Assurez-vous d'avoir un poids correct par rapport à votre taille

La perte de poids pour les personnes en surpoids peut aider à limiter les ronflements. Dans certains cas, les symptômes peuvent même être complètement éliminés. De plus, plusieurs études ont démontré les avantages de la perte de poids pour réduire les risques d’apnée du sommeil, une pathologie qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme.

Comment améliorer sa respiration la nuit pour réduire les ronflements

S’équiper d’un dilatateur nasal peut également être une solution simple et directe afin d’aider à faciliter la respiration la nuit et ainsi réduire les ronflements.

Enfin, dernier conseil : améliorez la qualité de l'air dans la pièce où vous dormez. Un air bien ventilé et purifié permet de réduire le risque que le ronflement soit dû à la pollution et aux poussières en suspension dans l'air qui peuvent provoquer des allergies et rendre la respiration plus difficile. Autrement, cela peut entraîner une irritation des voies respiratoires, une congestion et ainsi amplifier le ronflement.