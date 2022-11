Ronflement : que faire pour ne plus réveiller la personne qui dort avec moi ?

L'ESSENTIEL Le ronflement est un phénomène fréquent qui peut aussi bien atteindre l’adulte que l’enfant.

Dans 95 % des cas, une personne touchée par une apnée du sommeil présente des ronflements.

Spontanés ou fréquents, les ronflements perturbent généralement notre sommeil et celui de notre partenaire. Ces bruits nocturnes sont provoqués par le relâchement des muscles de l’arrière-gorge, du voile du palais, de la luette et de la langue pendant le sommeil profond. "Ces organes prennent davantage de place et obstruent les voies respiratoires. Lors de l’inspiration, l’air a plus de mal à passer et fait vibrer le pharynx, provoquant un bruit de ronflement", explique Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance Maladie.

Apnée du sommeil, tabac… Quels sont les facteurs favorisant les ronflements ?

Différentes causes peuvent favoriser le déclenchement ou l’aggravation des ronflements. C’est notamment le cas de l’âge, du surpoids et de l’obésité, de l’obstruction nasale ou naso-pharyngée, de la consommation d’alcool, du tabac ou de la prise de certains médicaments avant de dormir.

L’apnée du sommeil associée à un surpoids ou à une obésité peut également entraîner l’apparition de ronflements. Ces bruits gênent généralement les proches et sont présents dans 95 % des cas. Les ronflements peuvent s’accompagner de pauses respiratoires pendant le sommeil, d'épisodes de respiration haletante, de réveils répétés avec une sensation d’asphyxie ou d’étouffement et d’un sommeil non-réparateur.

La thérapie par pression positive continue améliore la respiration nocturne

Dans un article publié dans The Conversation, Amal Osman exerçant au College of Medicine and Public Health de l’université de Flinders (Australie), Bastien Lechat, associé de recherche post-doctorale dans la même université, et Danny Eckert, directeur de l’Institut Adélaïde pour la santé du sommeil, ont dévoilé plusieurs solutions pour lutter contre les ronflements et ainsi améliorer le sommeil de ses proches.

Dans le cas d’une apnée du sommeil, les scientifiques ont notamment recommandé la thérapie par pression positive continue (CPAP). Ce traitement repose sur une machine qui délivre de l’air à une pression précise dans le nez et/ou la bouche par le biais d’un masque afin de maintenir les voies aériennes ouvertes. "Les nouveaux modèles de CPAP sont très silencieux et s'ils sont utilisés régulièrement, ils améliorent la respiration et de nombreux symptômes associés. Cependant, certaines personnes ont besoin de thérapies alternatives en raison de leur incapacité à tolérer la CPAP ou de leurs préférences personnelles", ont indiqué les chercheurs.

Ronflements : les séances d’orthophonie préconisées pour les diminuer

D’autres moyens permettent également d’améliorer la respiration et d’atténuer les ronflements. Des implants chirurgicaux stimulent électriquement le nerf contrôlant le muscle de la langue pour qu’il avance pendant le sommeil. "Cependant, cela ne fonctionne pas pour tout le monde et nécessite une intervention chirurgicale avec les risques associés", ont prévenu les experts. Ces derniers ont aussi préconisé les séances d’orthophonie pour renforcer les muscles des voies aériennes supérieures.

Pour lutter contre les ronflements, il est généralement conseillé de perdre un peu de poids afin de diminuer l’excès de tissu pouvant obstruer les voies respiratoires. De plus, dormir sur le côté aurait également des effets bénéfiques.