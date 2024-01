Vitamine A : 11 aliments pour faire le plein d'antioxydants

L'ESSENTIEL Le bêta-carotène est transformé en vitamine A par l'organisme.

Elle a des propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires et contribue à une bonne santé oculaire.

Le bêta-carotène est notamment présent dans les carottes, la patate douce, les courges ou encore le brocoli.

Le bêta-carotène est à la fois un colorant et un précieux nutriment. "Lorsqu'il est absorbé par votre corps, le bêta-carotène se transforme en vitamine A dans vos intestins", explique Carly Sedlacek, diététicienne à la clinique Cleveland aux États-Unis. Cette vitamine a de nombreux effets positifs sur la santé.

Bêta-carotène : quels sont les effets de la vitamine A sur la santé ?

Le bêta-carotène est d’abord un antioxydant : il permet de lutter contre la dégradation des cellules de l’organisme. "Il aide à empêcher les radicaux libres de s’accumuler dans votre corps et de provoquer un stress oxydatif, précise l’établissement de santé dans un communiqué. C’est vraiment important car le stress oxydatif est lié à un certain nombre de maladies chroniques, comme le cancer, les maladies cardiaques, la maladie d’Alzheimer et bien d’autres encore." Mais il a aussi des effets anti-inflammatoires, or l’inflammation peut également engendrer différentes maladies chroniques. "Une alimentation saine et riche en nutriments comme le bêta-carotène peut aider à contrôler votre réponse inflammatoire", estiment les spécialistes. Dans le détail, le bêta-carotène peut avoir des bénéfices sur la vue, car la vitamine A participe à la bonne santé de la rétine et prévient la sécheresse oculaire. "Des études suggèrent également que la vitamine A est associée à un risque réduit de cataracte ainsi qu'à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), qui correspond à une perte de la vision centrale chez les personnes âgées", soulignent-ils.

Vitamine A : quels sont les 11 aliments les plus riches en bêta-carotène ?

Comme le rappelle le dossier de la clinique Cleveland, l’un des indices pour repérer les aliments riches en bêta-carotène est leur couleur : ils sont souvent oranges. Ainsi, la patate douce, les carottes et le butternut font partie des légumes qui en contiennent beaucoup. Le cantaloup, une variété de melon, les abricots, la mangue sont aussi des sources intéressantes de bêta-carotène. Mais la couleur ne fait pas tout : d’autres produits, qui ne sont pas oranges, sont riches en bêta-carotène, comme les cosses de petits pois, le brocoli, les épinards, les poivrons rouges, la laitue romaine.

Bêta-carotène : quelle est la quantité recommandée ?

Il ne faut pas abuser des bonnes choses, et le bêta-carotène est aussi concerné. Il est déconseillé de dépasser 3.000 microgrammes de vitamine A par jour pour un adulte de plus de 18 ans. "La vitamine A peut être dangereuse en quantité excessive", précise la clinique Cleveland. Contrairement à d’autres vitamines, qui sont éliminées dans les urines en cas d’excès, la vitamine A est stockée dans le foie et les tissus adipeux, ce qui peut engendrer un taux excessif dans l’organisme. "Avoir trop de bêta-carotène dans votre alimentation peut donner à votre peau une couleur jaune-orange, indique le site de l’établissement. Cela peut être plus visible chez les personnes à la peau plus claire." Ce phénomène a un nom : la caroténémie. "Ce n’est pas dangereux, rassure Carly Sedlacek. Mais cela peut être le signe que vous pouvez réduire votre consommation de certains aliments riches en bêta-carotène et augmenter votre consommation d’autres fruits et légumes."

Dans tous les cas, elle recommande d’adopter une alimentation équilibrée et variée, et d’éviter les compléments alimentaires de vitamine A. "Il faut un certain travail à votre corps pour convertir le bêta-carotène en vitamine A, développe-t-elle. Ainsi, lorsque vous demandez à votre corps de convertir d'abord les nutriments d'une pilule en bêta-carotène, puis en vitamine A, vous pouvez perdre une bonne partie de leurs avantages."