Le brocoli protège les intestins et éloigne les maladies

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que la consommation de brocoli peut aider à protéger la muqueuse de l'intestin grêle et à inhiber le développement de maladies.

Le brocoli contient certaines molécules qui se lient à un récepteur présence dans l'intestin qui favorise le bon fonctionnement des muqueuses.

Les résultats appuient l'idée que le brocoli est fait partie des "supers aliments", participant à la protection de l'organisme et la lutte contre les maladies.

Aussi bien les petits que les grands font la grimace quand vous leur servez des brocolis ? Voici un bon argument pour les convaincre de manger ce légume crucifère.

Des chercheurs de l’université américaine Penn State ont mis en évidence que la consommation de brocoli peut aider à protéger la muqueuse de l'intestin grêle et ainsi à inhiber le développement de maladies.

Le brocoli protège la muqueuse de l’intestin grêle

Les bienfaits des brocolis sur la santé ont été plusieurs fois observés, notamment dans la lutte contre le diabète de type 2 ou le cancer. Mais, le chercheur Gary Perdew de Penn State a voulu comprendre ce qu'il se passe dans le corps lorsque nous mangeons ces légumes.

Pour son étude publiée dans la revue Laboratory Investigation, le scientifique et son équipe ont nourri un groupe de souris avec un régime contenant 15 % de brocoli. Cela correspond environ à 3,5 tasses par jour pour l'Homme. En parallèle, d’autres rongeurs ont eu une alimentation typique ne contenant pas de ce type de légume. Les chercheurs ont ensuite analysé les tissus des animaux.

Ils ont découvert que des molécules du brocoli, appelées ligands des récepteurs d'aryl-hydrocarbure, activent les récepteurs d'aryl-hydrocarbure (AHR), connus pour être des régulateurs d'enzymes de détoxification. Cette liaison initie entre autres un effet protecteur sur la muqueuse de l’intestin grêle.

"Notre recherche aide à découvrir les mécanismes qui expliquent comment le brocoli et d'autres aliments sont bénéfiques pour la santé des souris, et probablement des humains également. Elle fournit des preuves solides que les légumes crucifères, tels que le brocoli, le chou et les choux de Bruxelles, devraient faire partie d'une alimentation saine normale", explique l’expert.

Brocoli : une consommation insuffisante favorise l'apparition de maladie

L’étude montre par ailleurs plusieurs dysfonctionnements inquiétants chez les souris qui n'étaient pas nourries avec du brocoli. Leurs récepteurs AHR affichaient une activité plus faible par rapport à l'autre groupe. Cela entraînait une altération de la fonction de la barrière intestinale et une réduction du temps de transit des aliments dans l'intestin grêle. La quantité de cellules caliciformes (cellules qui sécrètent une couche protectrice de mucus sur la paroi intestinale, NDLR), et par effet domino du mucus protecteur, était aussi moindre. Les rongeurs du groupe témoins présentaient aussi moins de cellules de Paneth (qui contribuent à la perméabilité sélective de l'intestin et font partie du système immunitaire) et de cellules entérocytes (qui participent à l'assimilation de l'eau, des électrolytes et des nutriments) que ceux qui mangeaient du brocoli.

"La santé intestinale des souris qui n'ont pas été nourries avec du brocoli a été compromise de diverses manières connues pour être associées à la maladie", ajoute Gary Perdew dans un communiqué de son université publié le 6 avril 2023.

"Nos recherches suggèrent que le brocoli et probablement d'autres aliments peuvent être utilisés comme sources naturelles de ligands AHR, et que les régimes riches en ces ligands contribuent à la résilience de l'intestin grêle”, conclut-il.