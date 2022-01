Cancer : un composé du brocoli permettait de lutter contre les tumeurs

L'ESSENTIEL Le 3,3'-Diindolylméthane (DIM) est un composé, issu de la digestion de l'indole-3-carbinol (I3C), présent dans le brocoli.

Cette molécule induit la mort contrôlée de cellules et le recyclage de composants cellulaires chez la levure de fission, ce qui pourrait traiter certains cancers.

Plusieurs recherches ont démontré que la consommation régulière de brocoli était efficace pour réduire les risques de développer certains cancers. Récemment, des scientifiques de l’université d’Hiroshima, au Japon, ont dévoilé qu’un composé appelé "3,3′-diindolylméthane" ou "DIM", contenu dans le brocoli, pourrait soigner le cancer du sein, de la prostate, de l’estomac, du pancréas ou encore du côlon. Pour faire la découverte de cette nouvelle piste de traitement, les chercheurs ont réalisé une étude publiée dans la revue Plos One.

Selon les travaux, cette molécule déclencherait l’apoptose, à savoir le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal, et l’autophagie, soit un mécanisme physiologique, intracellulaire, de protection et de recyclage d'éléments cellulaires.

"Nous avons découvert que le composé DIM induit une nouvelle activité biologique qui endommage les membranes nucléaires chez la levure de fission Schizosaccharomyces pombe", a déclaré Masaru Ueno, professeur à l'université d'Hiroshima et auteur de l’étude. Les membranes nucléaires renferment l'information génétique des cellules. Une fois le matériel génétique répliqué, l'enveloppe nucléaire, qui comprend les membranes interne et externe, se divise en deux parties, créant deux cellules au lieu d'une.

La piste d’un traitement contre le cancer grâce au DIM présent dans le brocoli

D’après les scientifiques, une concentration élevée de DIM perturbe la structure de l'enveloppe nucléaire et induit une condensation des chromosomes à un moment précoce. En revanche, une faible concentration de DIM a induit l'autophagie mais n'a pas perturbé la structure de l'enveloppe nucléaire. "Nos résultats suggèrent que l'enveloppe nucléaire pourrait être l'une des premières cibles du DIM", a précisé Parvaneh Emami, étudiant diplômé de l’université dans un communiqué.

Les auteurs des travaux ont précisé que plusieurs médicaments anticancéreux déclenchaient l'apoptose afin de détruire les cellules cancéreuses. Si l'équipe parvient à contrôler cette mort programmable, cela pourrait conduire à une nouvelle piste de traitement contre le cancer.

"La recherche démontre que le DIM induit l'autophagie dans les cellules cancéreuses. Cependant, l'impact de l'autophagie sur la formation et la progression des tumeurs n'est pas entièrement compris. La compréhension des mécanismes d'apoptose et d'autophagie par le DIM dans la levure de fission peut être utile pour la recherche sur le cancer et la longévité chez l'homme. Nous pensons que l'étude de la structure de l'enveloppe nucléaire pourrait être un bon point de départ pour ces cas", ont développé les chercheurs.