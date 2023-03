La vitamine D protégerait contre la démence

L'ESSENTIEL Prendre de la vitamine D permettrait de prévenir le développement de la démence.

L'effet protecteur de la vitamine D sur la santé neurologique était plus important chez les femmes.

Une supplémentation en vitamine D précoce pourrait être particulièrement bénéfique, selon les chercheurs. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le confirmer.

Selon l’OMS, plus de 50 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde et près de 10 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Une des solutions pour lutter contre ce syndrome, caractérisé par une dégradation des fonctions cognitives, pourrait être la vitamine D. Une nouvelle étude des universités de Calgary et d'Exeter montre que prendre des suppléments de "vitamine du soleil" aide à prévenir la maladie.

Prendre de la vitamine D éloigne la démence

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé les dossiers de 12.388 personnes ayant intégré l’US National Alzheimer's Coordinating Central, l’une des plus importantes et anciennes bases de données sur la maladie d’Alzheimer. Les participants avaient un âge moyen de 71 ans et ne souffraient pas de démence lors de leur inscription. 37 % d’entre eux prenaient des suppléments de vitamine D.

L’équipe a découvert que la prise de vitamine D était associée à une vie, sans démence, plus longue. Elle a également trouvé que le nombre de diagnostics de démence était 40 % inférieur dans le groupe qui avalait régulièrement des suppléments.

Le professeur Zahinoor Ismail de l'Université de Calgary et de l'Université d'Exeter, qui a dirigé la recherche, explique dans un communiqué : "nous savons que la vitamine D a des effets sur le cerveau qui pourraient avoir des implications pour réduire la démence, mais jusqu'à présent, la recherche a donné des résultats contradictoires. Nos résultats donnent des informations clés sur les groupes qui pourraient être spécifiquement ciblés pour la supplémentation en vitamine D. Dans l'ensemble, nous avons trouvé des preuves suggérant qu'une supplémentation plus précoce pourrait être particulièrement bénéfique, avant le début du déclin cognitif".

Démence : la vitamine D plus protectrice chez les femmes

Selon l’étude publiée dans la revue scientifique Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring le 1er mars 2023, la vitamine D protège toutes les populations de la démence. Toutefois, elle semble avoir un effet plus significatif chez les femmes que les hommes.

"De même, les effets étaient plus importants chez les personnes ayant une cognition normale, par rapport à celles qui ont signalé des signes de troubles cognitifs légers - des modifications de la cognition qui ont été liées à un risque plus élevé de démence", écrivent les auteurs.

Les résultats des travaux montrent par ailleurs que la vitamine D est particulièrement bénéfique pour les personnes n'ayant pas le gène APOEe4. Ce dernier est connu pour entraîner chez ses porteurs un risque plus élevé d'Alzheimer. Les auteurs suggèrent que "les personnes porteuses du gène APOEe4 absorbent mieux la vitamine D dans leur intestin, ce qui pourrait réduire l'effet de la supplémentation".

Le Dr Byron Creese de l'Université d'Exeter, co-auteur de l’étude, conclut : "prévenir la démence ou même retarder son apparition est d'une importance vitale compte tenu du nombre croissant de personnes touchées. Le lien avec la vitamine D dans cette étude suggère que la prise de suppléments peut être bénéfique pour prévenir ou retarder la démence, mais nous avons maintenant besoin d'essais cliniques pour confirmer si c'est vraiment le cas".