Apnée du sommeil : son traitement ralentit le vieillissement

L'ESSENTIEL La ventilation en pression positive continue est le traitement courant de l’apnée obstructive du sommeil.

Elle consiste à recevoir de l'air tout au long de la nuit grâce à un appareil.

Selon une étude, elle permet de ralentir le vieillissement en réduisant l’inflammation.

La respiration qui s’arrête, en plein sommeil : des personnes vivent cela plusieurs fois par nuit. Elles sont atteintes d’apnée obstructive du sommeil. Généralement, ces apnées durent entre dix et 30 secondes et se produisent au moins cinq fois par heure de sommeil, prévient l’Inserm. Les personnes concernées ont un risque plus élevé de souffrir de troubles cardio-vasculaires ; pour le réduire, il existe des traitements comme la ventilation en pression positive continue. "Elle repose sur l’administration d’air en pression continue pendant la nuit, pour éviter la fermeture du pharynx", précise l’Inserm. Bénéfique contre l’apnée obstructive du sommeil, ce traitement serait aussi un outil de prévention du vieillissement. C’est la conclusion d’une étude parue dans la revue spécialisée Sleep.

Comment l’apnée obstructive du sommeil agit sur le vieillissement ?

Les chercheurs brésiliens de l’Université fédérale de São Paulo (UNIFESP) ont d’abord travaillé sur les effets de l’apnée obstructive du sommeil sur les télomères, qui sont des structures d’ADN responsables de la préservation des données génétiques dans nos cellules. "En vieillissant, ces télomères se raccourcissent, entraînant le vieillissement cellulaire, développent-ils. L’apnée obstructive du sommeil a été identifiée comme responsable de l’accélération de ce processus." Dans leur étude récente, ils ont voulu comprendre si le traitement de cette pathologie permettait d’inverser le processus.

Traitement de l’apnée obstructive du sommeil : une réduction de l’inflammation permet de ralentir le vieillissement

Les chercheurs ont suivi 46 participants masculins pendant six mois. Chaque personne, âgée de 50 à 60 ans, souffrait d’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère. "La moitié d’entre eux ont suivi une thérapie par ventilation en pression positive continue, tandis que l’autre moitié a reçu un traitement placebo, expliquent les auteurs. Des contrôles mensuels et des analyses de sang ont aidé l'équipe à surveiller la longueur des télomères et d'autres marqueurs vitaux." Les scientifiques brésiliens sont parvenus à observer l’inflammation en suivant les niveaux d’une protéine appelée facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α), qui contribue de manière significative au raccourcissement accéléré des télomères. "Dans le groupe placebo, le TNF-α a influencé la longueur des télomères, alors que cette association n’a pas été observée dans le groupe ayant reçu le traitement, note Priscila Farias Tempaku, autrice principale de l'étude, et chercheuse en biologie du sommeil à l'UNIFESP. Cela montre qu’en plus de son importance déjà reconnue dans l’atténuation des risques cardiovasculaires et métaboliques, la ventilation en pression positive continue réduit également l’inflammation et atténue donc le raccourcissement des télomères."

Le sommeil, un outil précieux dans la lutte contre le vieillissement

Pour les auteurs, ces résultats montrent une nouvelle fois l’importance du sommeil comme facteur de protection contre le vieillissement. Ils espèrent que leurs travaux pourront rassurer les patients réticents à soigner leur apnée obstructive du sommeil grâce à la ventilation en pression positive continue. En parallèle, il est recommandé de modifier son mode de vie en perdant du poids si nécessaire et en évitant de boire de l’alcool avant de dormir.