Cancer, vieillissement : découverte étonnante d'activité protéique dans les télomères

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les télomères peuvent créer des protéines.

Ces protéines sont des marqueurs du vieillissement et l'une d’entre elles est aussi présente dans les cellules cancéreuses.

À terme, grâce à cette découverte, les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point un test sanguin pour mieux dépister certains cancers et connaître l'âge biologique réel d'un individu.

Les télomères sont les extrémités de nos chromosomes, qui eux-même se situent dans les noyaux de nos cellules. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), “à chaque fois qu’une cellule recopie son ADN avant de se diviser, elle perd un petit bout de télomère, comme une photocopieuse qui rogne les marges du document original. Tant et si bien que ces protections finissent par s’user… La cellule arrête alors de se diviser et de fonctionner normalement.” C’est la mort cellulaire.

ADN : les télomères peuvent produire des protéines

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que les télomères ne pouvaient produire aucune protéine. Mais des chercheurs viennent de découvrir que c’est faux : les télomères ont des informations génétiques et peuvent produire deux petites protéines, GL (glycine-leucine) et VR (valine-arginine). Cette dernière protéine est en quantité élevée dans certaines cellules cancéreuses humaines.

"Sur la base de nos recherches, nous pensons que de simples tests sanguins pour ces protéines pourraient permettre de dépister certains cancers et autres maladies humaines, explique Jack Griffith, l’un des chercheurs à l’origine de cette découverte, dans un communiqué. Ces tests pourraient également fournir une mesure de la" santé des télomères ", car nous savons que les télomères raccourcissent avec l'âge."

Mesurer les protéines pour dépister le cancer

Les scientifiques estiment qu’en vieillissant, la quantité de VR et de GL augmente. Mesurer ces deux protéines pourraient donc permettre d’estimer l’âge biologique d’une personne, c’est-à-dire en fonction de sa santé, par opposition à l'âge chronologique qui se calcule à partir de la date de naissance. Ainsi, un tel test sanguin permettrait de mieux appréhender le vieillissement réel d’une personne.

“Découvrir que les télomères codent deux nouvelles protéines changera notre compréhension du cancer, du vieillissement et de la façon dont les cellules communiquent avec d'autres cellules, conclut Jack Griffith. De nombreuses questions restent sans réponse, mais notre plus grande priorité est désormais de développer un test sanguin simple pour ces protéines. Cela pourrait nous informer de notre âge biologique et également fournir des éléments d’avertissement pour des problèmes comme le cancer.”

Une découverte qui pourrait être importante dans la lutte contre le cancer. Une maladie qui, en 2018, a fait 157.000 morts en France, selon Santé Publique France.