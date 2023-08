Prise de sang chez un bébé : faites lui écouter du Mozart !

L'ESSENTIEL Diffuser des berceuses de Mozart avant, pendant et après une prise de sang, réduit la douleur des nourrissons.

Dans l'étude, les chercheurs ont pris en compte les autres facteurs pouvant influencer le ressenti des enfants, comme la température de la pièce ou l'éclairage.

Les auteurs recommandent de travailler aussi sur les effets de la voix des parents sur la douleur des nourrissons.

La musique adoucit les mœurs… Et réduit les pleurs ! Selon une étude parue dans Pediatric Research, les bébés seraient plus apaisés lorsqu’ils entendent de la musique. Plus précisément, les chercheurs ont remarqué qu’ils ressentaient moins la douleur lors d’une prise de sang lorsqu’on leur faisait écouter du Mozart.

Douleur : comment observer les effets de la musique sur les nouveaux-nés ?

Pour leur essai, ils ont recruté 100 nouveaux-nés, dont ils ont mesuré les niveaux de douleur au moment où ils subissaient une prise de sang dans le talon. Celle-ci était réalisée pour dépister des maladies fréquentes, comme la jaunisse. "Dans le cadre des soins standard, tous les nourrissons ont reçu 0,5 millilitre de solution sucrée deux minutes avant la piqûre au talon", précisent les auteurs. Les niveaux de douleur ont été déterminés en fonction des expressions faciales des nourrissons, du degré de pleurs, des habitudes respiratoires, des mouvements des membres et des niveaux de vigilance, ajoutent-ils. Sur les 100 nourrissons, 54 ont écouté une berceuse instrumentale de Mozart pendant 20 minutes avant la piqûre, puis pendant la piqûre au talon et enfin dans les cinq minutes suivantes. Aucun son ou musique n’était diffusé au reste des enfants. "Les auteurs ont pris en compte l'influence potentielle d'autres entrées sensorielles sur les niveaux de douleur en effectuant systématiquement la procédure dans une pièce calme et faiblement éclairée à température ambiante et en ne fournissant pas de tétine ni de confort physique aux nourrissons", soulignent les scientifiques.

Une berceuse de Mozart réduit la douleur des nourrissons pendant et après une piqûre

Sans surprise, les scientifiques ont observé des niveaux de douleur similaires dans les deux groupes de nourrissons avant la piqûre au talon : le score était de 0 sur une échelle allant jusqu’à 7. Par contre, au moment de la piqûre et juste après, le score médian de douleur des nourrissons qui écoutaient la berceuse était significativement plus faible par rapport à ceux qui n’écoutaient pas de musique. "Les scores de douleur des nourrissons qui écoutaient la berceuse étaient de 4 pendant la piqûre au talon, de 0 une minute après l'intervention et de zéro deux minutes après la piqûre au talon, tandis que les scores de douleur de ceux qui n'écoutaient pas la berceuse étaient respectivement de 7, 5,5 et 2", développent les auteurs.

Nourrissons : le son, un outil anti-douleur ?

"Les résultats suggèrent que la musique enregistrée pourrait être une méthode efficace pour soulager la douleur chez les nouveau-nés subissant des interventions mineures", estiment les scientifiques américains. Ils rappellent que c’est une technique facile à mettre en place et à généraliser dans les différentes maternités. En conclusion de leur étude, ils recommandent de réaliser de futures recherches sur la voix des parents, afin de voir si elle pourrait aussi réduire la douleur chez les nouveaux nés.