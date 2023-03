Épilepsie : «l’effet Mozart» aide-t-il réellement à soulager les crises ?

L'ESSENTIEL L’effet Mozart est remis en cause par une nouvelle étude.

Selon les chercheurs, l’écoute de cette musique n’améliorerait pas les symptômes des patients atteints d’épilepsie.

L’épilepsie est une affection chronique neurologique qui touche 600.000 personnes en France.

C’est en 1993, grâce à une étude de Frances Rauscher, Gordon Shaw et Catherine Ky, que l’effet Mozart est théorisé. Dedans, ils affirment que l’écoute de certaines des compositions de Wolfgang Amadeus Mozart peut améliorer les sens spatio-temporels des patients épileptiques.

Une réduction des symptômes de l’épilepsie avec la musique de Mozart

Depuis, plusieurs chercheurs travaillent sur ce sujet. Selon une étude publiée en 2020 dans la revue ScienceDirect, écouter certaines œuvres de Mozart entraîne une réduction significative des crises d'épilepsie de 31 % à 66 % en fonction du patient et du stimulus musical utilisé, autrement dit le morceau de musique. Les sonates pour deux pianos K448 et K545 du compositeur auraient un effet particulièrement positif.

Une autre étude, publiée en 2021 dans la revue Scientific Reports, corroborait ces résultats. Lorsque les patients atteints d’épilepsie écoutaient la sonate K448 de Mozart pendant 30 à 90 secondes, ils avaient une réduction moyenne de 66,5 % du nombre de pics d'activité électrique associés à l'épilepsie dans le cerveau.

Épilepsie : la musique de Mozart est peu efficace pour la soigner

Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports vient remettre en cause tous ces résultats. En effet, les chercheurs estiment que, contrairement à ce qui a été démontré jusqu’à maintenant, la musique de Mozart n’aurait aucun bénéfice pour les patients atteints d’épilepsie.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié toute la littérature disponible sur ce sujet. Le but était de répondre à la question suivante : "chez les patients souffrant d'épilepsie ou d'autres conditions médicalement pertinentes, l'exposition à la sonate KV448 de Mozart améliore-t-elle leur symptomatologie par rapport à des patients exposés à un autre stimulus musical, à un stimulus non musical ou au silence ?" Ainsi, ils ont observé que l’écoute de la musique, et encore moins un type particulier de sonate, ne semblait pas avoir d'effet bénéfique sur l'épilepsie.

Dans 60 à 70 % des cas, l'épilepsie peut être contrôlée avec des médicaments

Pour rappel, l'épilepsie est une affection chronique qui se caractérise par des signes et des symptômes neurologiques survenant au cours de crises brutales et répétées. Il en existe trois types : les crises épileptiques généralisées (chute, perte de connaissance, raidissement du corps suivi de secousses musculaires), partielles (dont les aspects sont variés : crises motrices, sensitives, sensorielles, etc.) et les états de mal épileptique (partiels ou généralisés qui correspondent à la succession rapide de crises, l’une survenant avant qu’il y ait eu récupération de la précédente).

Sa prise en charge nécessite la prise de nombreux médicaments qui permettent une raréfaction, voire une disparition, des crises. Mais pas chez tous les patients. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la maladie, qui touche 600.000 Français, peut être contrôlée (soit une absence de crises) dans 60 à 70 % des cas avec des médicaments.