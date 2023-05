Les garçons en surpoids ont plus de risques d’être stériles

L'ESSENTIEL L’obésité infantile a augmenté ces dernières années, en parallèle, la taille des testicules a diminué.

Selon une nouvelle étude, le surpoids des garçons serait associé à un risque plus élevé d'avoir un volume testiculaire plus faible, et donc à un risque plus élevé d'infertilité.

Les auteurs estiment que limiter le surpoids des jeunes garçons pourrait réduire le risque d’infertilité.

Un couple sur huit rencontre des difficultés à concevoir un enfant selon des données de l’Inserm. Au bout de douze mois, ponctués de rapports sexuels non-protégés, sans grossesse, les médecins parlent d’infertilité. Les causes peuvent être multiples, mais elles demeurent parfois inconnues, en particulier lorsque l'infertilité touche les hommes. Selon une étude allemande qui a analysé les causes de l'infertilité chez plus de 20.000 patients masculins, aucun diagnostic n'a pu être posé pour environ 70 % d'entre eux. Une nouvelle étude, parue dans European Journal of Endocrinology, a identifié une cause potentielle : le surpoids pendant l’enfance.

Infertilité masculine : comprendre l’impact du poids sur la taille des testicules

Les chercheurs sont partis d’un double constat : il y a une tendance à la diminution du nombre de spermatozoïdes et à une réduction de la taille des testicules ces dernières années et en parallèle, la prévalence de l'obésité infantile est passée de 32 à 42 millions d’enfants dans le monde. Or, l’impact du poids sur la croissance testiculaire n’a pas été étudié par la communauté scientifique. "Bien que la prévalence de l'obésité infantile augmente dans le monde, l'impact de l'obésité et des troubles métaboliques associés sur la croissance des testicules n'est pas bien connu", développe Rossella Cannarella, l'une des autrices de cet article scientifique. Pour cette raison, cette équipe de recherche italienne a recueilli les données de santé de près de 270 enfants, suivis pour un contrôle de leur poids, âgés de 2 à 18 ans. Les chercheurs ont analysé les informations sur le volume testiculaire, l'âge, l'indice de masse corporelle et la résistance à l'insuline chez ces participants.

Surpoids : comment le poids des garçons influence leur fertilité ?

Les chercheurs ont constaté que les garçons de poids normal avaient un volume testiculaire 1,5 fois plus élevé que ceux en surpoids ou obèses à l'âge péripubertaire, soit entre 9 et 14 ans. Aussi, des niveaux d’insuline normaux étaient corrélés à un volume testiculaire 1,5 à 2 fois plus élevé, en comparaison à l’hyperinsulinémie. Cela correspond à un taux d’insuline dans le sang trop élevé, qui est l'une des caractéristiques du diabète de type 2. "Ainsi, les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité, d'hyperinsulinémie ou de résistance à l'insuline ont montré un volume testiculaire inférieur à celui de leurs pairs en bonne santé", résument les auteurs. Comme un volume testiculaire inférieur prédit une production de sperme plus faible à l'âge adulte, les chercheurs pensent que la perte de poids pourrait limiter le risque d’infertilité plus tard dans la vie. "Nous supposons qu'un contrôle plus minutieux du poids corporel pendant l'enfance pourrait représenter une stratégie de prévention pour maintenir la fonction testiculaire plus tard dans la vie", notent-ils.