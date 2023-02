Fertilité masculine : porter des charges lourdes augmente la quantité de spermatozoïdes

L'ESSENTIEL Les hommes qui portent des charges lourdes au travail auraient plus de spermatozoïdes.

Ils auraient aussi une meilleure concentration de sperme.

Ces découvertes ont été faites dans un contexte de baisse de la qualité du sperme.

Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Human Reproduction, certaines professions pourraient améliorer la qualité du sperme et des spermatozoïdes : les métiers où les hommes portent des charges lourdes.

Plus de spermatozoïdes chez les hommes qui portent des charges au travail

Dans le détail, les chercheurs ont découvert que les hommes qui soulevaient ou déplaçaient de lourds objets au travail avaient une concentration de sperme plus élevée de 46 % et un nombre total de spermatozoïdes supérieur de 44 % comparativement à ceux qui avaient des emplois moins physiques. Ceux-ci avaient aussi des niveaux plus élevés de testostérone, une hormone sexuelle masculine, et d'œstrogène, une hormone féminine qui est aussi présente chez la gent masculine.

"Nous savons déjà que l'exercice [physique] est associé à de multiples bienfaits pour la santé chez l'homme, y compris ceux observés sur la santé reproductive, mais peu d'études ont analysé la façon dont les facteurs professionnels pouvaient contribuer à ces bienfaits, explique Lidia Mínguez-Alarcón, l’une des autrices. L’activité physique pendant le travail peut également être associée à une amélioration du potentiel de reproduction chez les hommes."

Une baisse du nombre de spermatozoïdes depuis plusieurs années

En France, beaucoup de couples ont des problèmes d’infertilité. Selon l’Inserm, environ un couple sur huit consulte un professionnel de santé pour des difficultés à concevoir un enfant. Dans trois quarts des cas, l’infertilité est d’origine masculine, féminine, ou elle associe les deux sexes. Une étude, également publiée dans la revue Human Reproduction, montrait qu’entre 1989 et 2005, la diminution de la qualité du sperme avait été significative et continue : chez un homme de 35 ans, en 17 ans, le nombre de spermatozoïdes est passé de 73,6 millions par millilitre à 49,9 millions/ml en moyenne.

"La santé reproductive est importante en soi, mais il existe de plus en plus de preuves que l'infertilité masculine est liée à des problèmes de santé publique plus larges, y compris les maladies chroniques les plus courantes, indique Lidia Mínguez-Alarcón. Trouver des mesures concrètes qui permettent d’améliorer la fertilité est bénéfique pour nous tous, pas seulement pour les couples qui essaient d’avoir un enfant. Il existe de plus en plus de preuves que l'infertilité masculine est associée à des maladies chroniques courantes comme celles cardiovasculaires et auto-immunes.”