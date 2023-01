Fertilité : ce régime améliore la qualité du sperme

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen correspond à l'alimentation typique des pays qui bordent la Méditerranée.

Il existe d’autres alimentations anti-inflammatoires comme le régime nordique, issu des pays scandinaves, ou le régime Okinawa, pratiqué au Japon.

Des céréales complètes, de l’huile d’olive, des fruits et des légumes : ce sont les grandes lignes du régime méditerranéen, aussi appelé régime crétois. Depuis de nombreuses années, ce mode alimentaire est plébiscité pour ses bénéfices pour la santé : il aiderait à lutter contre les troubles cardiovasculaires, améliorerait la santé mentale ou encore le transit intestinal. Récemment, une étude, parue dans la revue Nutrients, a mis en lumière un autre avantage à ce régime. Selon les conclusions de l’équipe de recherche, il améliorerait aussi la qualité du sperme.

Régime méditerranéen et régime occidental : quels effets sur la fertilité ?

"La science a démontré que l'inflammation peut affecter la fertilité des hommes et des femmes, ce qui a un impact sur la qualité du sperme, les cycles menstruels et l’implantation de l’ovule dans l’utérus, observe le Dr Evangeline Mantzioris, autrice de la recherche. Ainsi, dans cette étude, nous voulions voir comment un régime qui réduit l’inflammation, comme le régime méditerranéen, pouvait améliorer la fertilité."

Pour y parvenir, la scientifique et son équipe ont analysé différentes études réalisées sur le régime méditerranéen et sur les effets d’un régime anti-inflammatoire. "Nous avons mis en évidence que, malgré certaines incohérences dans la littérature scientifique, l'adhésion à un régime alimentaire anti-inflammatoire est généralement associée à une amélioration des performances féminines (cycle menstruel, mesures liées à l'endométriose, qualité de l'embryon et santé à la naissance) et des résultats liés à la fertilité masculine (qualité du sperme)", concluent les auteurs. Les différentes recherches scientifiques comparaient notamment cette alimentation avec le régime occidental, défini par une consommation importante de graisses saturées, de glucides raffinés et de protéines animales, et associé à des niveaux d'inflammation plus élevés.

Régime méditerranéen : pourquoi est-il appelé anti-inflammatoire ?

"Nous avons trouvé des preuves cohérentes qu'en adhérant à un régime anti-inflammatoire, qui comprend beaucoup de graisses polyinsaturées ou "saines", des flavonoïdes (comme les légumes verts à feuilles) et une quantité limitée de viande rouge et transformée, nous pouvons améliorer la fertilité", concluent les auteurs. Ainsi, ce sont les propriétés des aliments caractéristiques du régime méditerranéen qui lui donnent ses capacités anti-inflammatoires. Il repose principalement sur la consommation de légumes, de fruits, de céréales complètes, d’huile d'olive extra vierge, de légumineuses, de fruits secs, d’herbes et d’épices. Concernant les protéines, la consommation est axée sur les viandes maigres, le poisson, les œufs et certains produits laitiers comme les yaourts. "Les viandes rouges et transformées ne sont consommées qu'en petites quantités", notent les auteurs.

Régime méditerranéen : une aide pour booster la fertilité

Pour les auteurs, cette alimentation ne permettra pas de se passer d’une procréation médicalement assistée lorsqu’elle est nécessaire, en revanche, elle peut faciliter la conception. "Savoir que cela peut augmenter vos chances de concevoir et d'avoir un bébé est extrêmement prometteur", estime Simon Alesi, co-auteur de l’étude. Dans tous les cas, ce régime permet d’améliorer "l’état de santé général". Il est classé parmi les modes d’alimentation les plus sains au monde.