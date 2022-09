Fertilité masculine : boire du thé améliorerait la santé reproductive des hommes

L'ESSENTIEL On parle de faible taux de spermatozoïdes lorsqu'un homme a moins de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme ou 39 millions de spermatozoïdes par éjaculation.

Une mauvaise qualité de sperme peut rendre plus difficile la conception naturelle d'un enfant.

Le thé, bon pour la qualité du sperme ? C’est en effet ce qui ressort d’une étude chinoise publiée dans la revue scientifique Chemosphere menée sur près de 1 400 hommes qui ont fourni environ quatre échantillons chacun entre avril 2017 et juillet 2018.

Les consommateurs de thé ont un sperme de meilleure qualité

Les chercheurs ont ainsi pu constater que ceux qui buvaient du thé au moins trois jours par semaine avaient une concentration (+ 0,4 %) et un nombre de spermatozoïdes plus élevés (+ 5 %) comparés aux non-buveurs de thé.

L'équipe de scientifiques a également découvert que ceux qui consommaient ce breuvage depuis 10 ans ou plus avaient une concentration de spermatozoïdes supérieure de 15,3 % à celle des non-buveurs.

Selon eux, les avantages de la consommation de thé pourraient être dues aux polyphénols, des composés antioxydants dont on a constaté qu'ils favorisent la survie des spermatozoïdes, indispensables pour concevoir.

L'alimentation a un impact sur la santé des spermatozoïdes

En France, environ un couple sur huit consulte en raison de difficultés à concevoir un enfant. Les anomalies de qualité ou de quantité du sperme sont de loin les causes les plus fréquentes d'infertilité masculine, rappelle l’Inserm.

Un faible nombre de spermatozoïdes peut être causé par un déséquilibre hormonal, des problèmes génétiques, des testicules non descendus ou une infection génitale ; même si dans de nombreux cas, aucune cause n’est trouvée pour expliquer les altérations du sperme associées à l’infertilité masculine.

Des études sur la fertilité ont suggéré que la viande rouge, le café, l’alcool et les en-cas sucrés pouvaient entraîner une baisse de la qualité du sperme. A l'inverse, certains aliments sains comme les fruits, les légumes à feuilles vertes et les haricots, ont été individuellement associés à une meilleure concentration et une meilleure motilité des spermatozoïdes.