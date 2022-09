Pour réduire vos risques de maladies cardiovasculaires, évitez ces aliments

L'ESSENTIEL Le régime alimentaire provoquant le plus d’inflammations est associé à un risque accru de maladie cardiaque de 46 % et d'accident vasculaire cérébral de 28 %.

Le régime méditerranéen, les fruits et légumes, les aliments entiers et des protéines plus saines réduisent l'inflammation.

Notre alimentation ne doit pas être prise à la légère. Elle affecte notre santé à plusieurs niveaux, et une étude a apporté une nouvelle raison de soigner le contenu de son assiette. Un régime alimentaire qui augmente l'inflammation dans l’organisme est lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'accident vasculaire cérébral, ont établi des chercheurs de l'université de Harvard. Leurs travaux sont parus dans le Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Un risque accru 46 % de développer une maladie cardiaque, et 28 % de faire un AVC

Les scientifiques ont découvert qu'un régime inflammatoire était associé à un risque accru d'événements cardiovasculaires. "Le potentiel inflammatoire est significativement associé à une incidence plus élevée de maladies cardiovasculaires, par rapport aux 20% de la population étudiée consommant le régime le plus anti-inflammatoire, a rapporté le Dr Jun Li, chercheuse au département de nutrition à l’université de Harvard et auteure principale de l’étude. Les 20% de la population étudiée consommant le régime alimentaire le plus pro-inflammatoire sont 46% plus susceptibles de développer une maladie cardiaque et 28% plus susceptibles de développer un accident vasculaire cérébral.”

Les chercheurs se sont penchés sur les données d'une étude ayant analysé plus de 210 000 personnes depuis 1986, soit 32 ans de suivi. Cependant, malgré la durée et le grand nombre de participants, des recherches supplémentaires peuvent aider à valider la relation entre certains aliments et l'inflammation. “Notre étude ne comprend que des infirmières et des professionnels de la santé, et notre population d'étude était principalement blanche, il est donc important d'étendre et de reproduire nos résultats dans d'autres populations, a temporisé la chercheuse. Nous effectuons une analyse similaire dans d'autres cohortes avec des proportions plus élevées de participants afro-américains et hispaniques.”

Que faut-il éviter ?

Quels aliments vaut-il mieux manger, et lesquels sont à éviter ? D’après les scientifiques, il a été démontré lors des recherches antérieures que suivre un régime plus végétarien, comme le régime méditerranéen, réduisait le risque d'inflammation au fil du temps. Une alimentation riche en fruits et légumes, en grains entiers et en protéines saines est meilleure pour la santé que les produits raffinés et transformés. “Il n’est vraiment pas surprenant que les aliments à base de plantes à prédominance entière, faibles en gras et connus pour être anti-inflammatoires continuent d’être le meilleur moyen, a indiqué le Dr Andrew Freeman, cardiologue et directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être à National Jewish Health à Denver, au média de santé américain Healthline. Il n'est pas non plus surprenant que des aliments comme les boissons sucrées, les viandes, les fromages, les aliments gras, etc, soient associés à de pires résultats.”

Parmi les aliments à éviter, les boissons sucrées, les viandes transformées et les céréales raffinées. “En ce qui concerne cette étude, je dirais qu'il est préférable de réduire la consommation de céréales raffinées, en particulier de céréales frites [ainsi que] de viande rouge, transformée et d'organe, et de boissons sucrées, suggère Jun Li. Il serait impossible de dire de ne jamais manger ces aliments, mais essayez de réduire la consommation de ces aliments et de les remplacer par des céréales complètes, à base de plantes ou d'autres sources saines de protéines, comme le poisson. Augmentez également votre consommation de fruits et légumes à feuilles vertes et jaune foncé.”