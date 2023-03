Don de cerveau : pourquoi est-il si important pour les chercheurs ? 

L'ESSENTIEL Le don de cerveau est nécessaire pour faire avancer la recherche scientifique, notamment sur la maladie d'Alzheimer.

En France, il faut établir un consentement spécifique pour réaliser un don de cerveau.

Le don est organisé par la bio-banque Neuro-CEB, qui effectue le prélèvement.

La recherche a besoin de cerveaux… dans tous les sens du terme. À l’occasion de la semaine du cerveau, organisée du 13 au 19 mars, la Fondation Vaincre Alzheimer lance un appel au don de cerveau. "C'est très important car les chercheurs utilisent les cerveaux malades et non malades pour confirmer ou non des hypothèses scientifiques", explique la Fondation.

Don de cerveau : un protocole géré par Neuro-CEB

Ces dons sont principalement dédiés à la recherche sur les maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. "Une des voies importantes d'investigation consiste à comparer le tissu humain normal et pathologique, par des techniques de microscopie ou d'analyse génétique, pour identifier les lésions ou mutations qui causent les maladies", explique Neuro-CEB, la bio-banque en charge d’organiser les dons de cerveau en France.

Mais les recherches réalisées grâce aux dons de cerveau permettent aussi de tester des hypothèses scientifiques. "La recherche de traitements, difficile et coûteuse, réclame des modèles expérimentaux sur lesquels ils puissent être testés, rappelle la Fondation Vaincre Alzheimer. Mais ces modèles, bien que précis, ne peuvent pas refléter entièrement la réalité de la maladie humaine."

Enfin, ces dons permettent de rechercher des marqueurs biologiques, aussi appelés biomarqueurs : ils permettent de détecter la maladie avant l’apparition des premiers symptômes. "L’identification de ces biomarqueurs dans la phase pré-symptomatique permettra donc d’initier très tôt des traitements", précise la Fondation. Cela peut permettre de mettre au point des traitements spécifiques, mais peut être aussi d’agir contre les "anomalies biologiques à l’origine même de ces maladies".

Comment faire un don de cerveau ?

En France, le don de cerveau implique un consentement spécifique. Le prélèvement est effectué par la bio-banque Neuro-CEB, uniquement "si elle dispose d’un accord écrit du patient ou de sa personne de confiance témoignant de sa volonté", rappelle la Fondation Vaincre Alzheimer. Si aujourd’hui la loi française considère que chaque personne est donneuse d’organes, cela ne s’applique pas au cerveau. "Si vous souhaitez faire don de votre cerveau pour la recherche, il faudra effectuer des démarches spécifiques auprès de la biobanque Neuro-CEB", explique la Fondation.

Don de cerveau : un outil précieux pour la recherche scientifique

Lorsqu’une personne a réalisé ces démarches, elle est informée du protocole à suivre en cas de décès. Sa famille ou l’équipe médicale doit prévenir la bio-banque Neuro-CEB, afin que le prélèvement soit organisé le plus rapidement possible pour "garantir la qualité des échantillons". Une partie de ceux-ci seront diagnostiqués et étudiés, le reste servira pour des projets de recherche scientifique. "Les recherches réalisées grâce aux échantillons précieux mis à disposition, peuvent faire l'objet de publications dans des revues spécialisées", précise Neuro-CEB. Ainsi, en 2016, la recherche sur des cerveaux humains a permis de montrer que le "système immunitaire cérébral" des personnes atteintes de la maladie présente des dysfonctionnements et entraîne la destruction des synapses, soit les connexions entre les neurones.