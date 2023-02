Une infection virale en cause de la maladie d'Alzheimer ?

L'ESSENTIEL La maladie d'Alzheimer touche 1,2 million de personnes en France.

Environ 80 % des virus examinés dans cette étude peuvent envahir le système nerveux et déclencher la réponse inflammatoire du système immunitaire.

Ces derniers mois, des recherches ont montré un lien entre le virus Epstein-Barr et un risque accru de développer la sclérose en plaques. "Après avoir lu la cohorte sur le virus Epstein-Barr, nous avons réalisé que pendant des années, les scientifiques avaient cherché, un par un, des liens entre une maladie neurodégénérative et un virus spécifique. C'est alors là que nous avons décidé d'essayer une approche différente, davantage basée sur la science des données", a déclaré Michael Nalls, chef du NIH CARD Advanced Analytics Expert Group, dans un communiqué.

Avec plusieurs chercheurs américains, il a décidé de réaliser une étude pour examiner les liens potentiels entre les expositions virales et le risque de maladie neurodégénérative. Pour cela, les scientifiques ont utilisé les dossiers médicaux de 300.000 personnes. Dans le détail, ils ont identifié les patients qui avaient reçu l'un des six diagnostics de troubles neurodégénératifs : la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la démence généralisée, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou la démence vasculaire. Ensuite, l’équipe a vérifié si les participants avaient été hospitalisés à cause d’une infection virale auparavant.

Alzheimer : 20 fois plus de risque si l’on a souffert d’une encéphalite virale

Selon les résultats publiés dans la revue Neuron, 45 expositions virales significativement associées à un risque accru de maladies neurodégénératives ont été identifiées. "Nous avons ensuite trouvé 22 associations après une deuxième recherche", ont précisé les auteurs. Parmi tous les troubles neurodégénératifs, c'est la démence généralisée qui présentait le plus d'associations, plus précisément des liens avec six expositions virales différentes.

Les chercheurs ont constaté que les personnes ayant eu une encéphalite virale étaient au moins 20 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer que celles qui n'avaient pas été exposées à ce virus. "L’exposition à la grippe et la pneumonie était significativement associée à cinq des six maladies neurodégénératives étudiées. Certaines de ces expositions étaient liées à un risque accru de neurodégénérescence jusqu'à 15 ans après l'infection", peut-on lire dans les travaux.

La vaccination, un moyen de réduire les risques de maladies neurodégénératives

Les auteurs ont rappelé que des vaccins étaient disponibles pour lutter contre certains des virus associés. "Le fait que les vaccins couramment utilisés réduisent le risque ou la gravité de nombreuses maladies virales observées dans cette étude soulève la possibilité que les risques de troubles neurodégénératifs puissent également être atténués", a conclu Michael Nalls.