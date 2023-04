Fruit du Jacquier : un substitut sain à la viande

L'ESSENTIEL Le fruit du jacquier peut se manger cru ou cuit.

"La texture filandreuse du jacquier en fait un bon substitut végétalien au porc ou au poulet effiloché", estime la diététicienne Gillian Culbertson.

Cependant, les personnes allergiques au latex ou au pollen de bouleau doivent éviter d'en consommer. C'est également le cas des personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique ou aiguë car il contient une grande quantité de potassium.

C’est l’un des plus gros fruits du monde. Le fruit du jacquier peut peser jusqu’à 50 kilos. Cultivé en Asie, en Amérique latine ou encore en Afrique, il renferme une chair jaune orangée, dont le goût est proche de l’ananas et de la mangue. Surtout, cette chair est un substitut possible à la viande, tant sa texture peut y ressembler.

Le fruit du jacquier, une texture proche de la viande

"La texture filandreuse du jacquier en fait un bon substitut végétalien au porc ou au poulet effiloché", estime Gillian Culbertson, diététicienne à la Cleveland Clinic, dans l’Ohio. Elle précise que lorsque le fruit n'est pas mûr, il a une saveur neutre qui se marie bien avec les plats salés. "Vous pouvez utiliser du jacquier non mûr dans un curry végétarien et à la place du tofu ou des pois chiches", précise-t-elle. En revanche, il contient moins de protéines que la viande.

Mais tout le monde ne peut pas consommer le fruit du jacquier. "Si vous avez une allergie au latex ou au pollen de bouleau, évitez", conseille Gillian Culbertson. "Ces deux allergies peuvent engendrer une réaction croisée avec le fruit du jacquier." Le fruit contient aussi une quantité importante de potassium, ce qui peut être nocif pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique ou aiguë. "Les personnes atteintes de ces conditions peuvent développer une hyperkaliémie si elles consomment de grandes quantités de potassium, précise la spécialiste. Cette accumulation de potassium dans le sang peut provoquer une faiblesse, une paralysie voire une crise cardiaque."

Quels sont les bienfaits du fruit du jacquier pour la santé ?

Par ailleurs, le fruit du jacquier est riche en fibres et pauvre en matières grasses. Une portion de 100 grammes de jacquier représente 95 calories, 2 grammes de protéines, 0,6 gramme de matières grasses et 3 grammes de fibres. Il renferme différentes vitamines et minéraux, notamment de la vitamine B6, B9 ou encore B2, du calcium, du potassium et du phosphore. "La combinaison de potassium, de fibres et d'antioxydants peut être bénéfique pour la santé cardiaque", estime Gilian Culbertson."La recherche montre également que le fruit du jacquier contient des flavonoïdes et des lignanes, des composés végétaux qui peuvent aider à combattre l’inflammation." Les différents antioxydants qu’il renferme permettent aussi de protéger de l’inflammation et du stress oxydatif. La diététicienne ajoute que l’indice glycémique du fruit est faible, "ce qui signifie que sa consommation ne devrait pas affecter votre glycémie contrairement à d'autres aliments avec des scores plus élevés".

Le fruit du jacquier, une utilisation en médecine traditionnelle

Les différents bienfaits du fruit du jacquier en ont fait un médicament dans certaines cultures. "Dans la médecine traditionnelle, où le fruit est cultivé, les gens l'ont utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes et antifongiques", explique Gilian Culbertson. Plus récemment, des recherches ont démontré que l’extrait de feuille de jacquier peut favoriser la cicatrisation des plaies, et ont confirmé ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antifongiques.

Un fruit exotique, rare en Europe

Si vous voulez consommer du fruit du jacquier, le plus gros challenge sera d’en trouver., même s'il est vrai que de plus en plus de magasins bio en vendent sous forme de conserves. En février 2022, une photo publiée par un reporter de la BBC d’origine brésilienne a fait le buzz. Il a photographié un fruit du jacquier sur un marché londonien au prix de 160 livres soit presque 180 euros. Au Brésil, où le fruit est largement cultivé, il coûte généralement moins d’un euro !