Voici les 5 fruits les plus caloriques

L'ESSENTIEL Par jour, un adulte doit consommer entre 25 et 30 grammes de fibres.

Beaucoup de Français n'atteignent pas cette quantité journalière.

Selon les recommandations, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Mais certains fruits sont plus caloriques que d’autres. Une idée à avoir en tête si vous suivez un régime.

La banane, le raisin, les cerises …

Beaucoup le savent déjà : la banane est le fruit le plus calorique. Comptez 95 calories pour 100 grammes. Mais il reste néanmoins excellent pour la santé, notamment pour ses apports en potassium.

Le potassium abaisse la tension artérielle et diminue le risque de maladie cardiovasculaire et d’accident vasculaire cérébral. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’apport en potassium doit être d’au moins de 3.510 milligrammes par jour chez l’adulte. Un bon moyen pour atteindre cet objectif est donc de manger des bananes !

Ex aequos au classement calorique : le fruit de la passion et le raisin. Chacun d’entre eux vous fournira 80 calories pour 100 grammes. Viennent ensuite, pour la même quantité, la grenade (75 calories) et les cerises (70 calories).

Quels sont les fruits les moins caloriques ?

À l’inverse, les fruits les moins caloriques sont la fraise, le melon, la goyave, le citron, la pastèque ou encore le pamplemousse. Ils ne comptent qu’entre 29 et 36 calories pour 100 grammes.

Des apports essentiels

Consommer des fruits reste très important au quotidien car ceux-ci ont beaucoup d’avantages, notamment l’apport en fibres qui sont essentielles à notre bonne santé. Elles aident à la gestion du poids, favorisent la croissance des bonnes bactéries intestinales, contribuent à une bonne digestion, limitent le mauvais cholestérol sanguin, etc. Enfin, certains fruits sont aussi des antioxydants naturels, comme la grenade, qui protègent les cellules de notre organisme.

Mais qu’ils soient caloriques ou non, reste que, comme souvent en alimentation, il faut manger des fruits avec modération. Deux ou trois fruits - ou portions s’il s’agit de fraises par exemple - par jour sont une quantité suffisante pour bénéficier de leurs apports, sans effets néfastes comme un pic glycémique, en cas de surconsommation, dû au sucre qu’ils contiennent !