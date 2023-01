Nouveau-né : comment la musique joyeuse peut apaiser votre bébé  

L'ESSENTIEL L’étude a été réalisée auprès d’enfants de 0 à 6 ans.

En moyenne, un bébé pleure deux heures par jour.

La musique et les émotions sont profondément liées. Un titre peut susciter la joie, la tristesse, la nostalgie et même la colère. Mais à partir de quel âge sommes-nous sensibles aux émotions générées par la musique ? Des chercheurs de l’université de Dundee, en Écosse, ont tenté de répondre à cette question, dans la revue spécialisée Psychological Studies. Selon ses auteurs, les enfants en bas âge peuvent être sensibles à la musique, en particulier aux titres joyeux. Ils reviennent sur leur étude dans The Conversation.

Comment les scientifiques ont-ils analysé le rapport des bébés à la musique ?

Dans un premier temps, les scientifiques ont mis au point deux catégories de morceaux : les joyeux et les tristes. Pour ce faire, ils ont recueilli et écouté des centaines de berceuses et de chansons pour enfants et en ont sélectionné 25 qui semblaient heureuses ou tristes. Six d'entre elles étaient en anglais et les autres étaient dans d’autres langues. "Nous avons lancé ces chansons dans un ordre aléatoire, avec une période de contrôle caractérisée par le silence, à 32 bébés dans une première expérience, détaillent-ils. Nous avons également analysé comment 20 comportements, tels que les pleurs, le bâillement, la succion, le sommeil et les mouvements des membres, ont changé milliseconde par milliseconde pendant les morceaux de musique et le silence." Dans une deuxième expérience, ils ont enregistré la fréquence cardiaque de 66 nouveau-nés pendant qu'ils écoutaient les chansons et pendant les périodes de silence.

La musique joyeuse a plus d’effets sur les nouveaux-nés

Lorsqu’ils entendaient de la musique, qu’elle soit joyeuse ou triste, les bébés bougeaient leurs yeux moins fréquemment et faisaient des pauses plus longues entre leurs mouvements, en comparaison à la période de silence. "Cela pourrait signifier que les deux types de musique avaient un effet calmant sur les bébés par rapport à l'absence de musique", remarquent les auteurs. Mais la musique joyeuse semble avoir des effets plus importants. Ils ont constaté que les bébés ont commencé à s’endormir pendant la musique joyeuse, mais pas pendant la musique triste ou lorsqu'il n'y avait pas de musique. "De plus, ils ont montré une diminution de leur fréquence cardiaque pendant la musique joyeuse, mais pas pendant la musique triste ou les périodes de silence, ce qui suggère qu'ils devenaient plus calmes", soulignent-ils.

Sensibilité des bébés à la musique : des résultats étonnants

Cette capacité des bébés à ressentir les émotions liées à la musique peut en étonner certains. "Cela peut être considéré comme surprenant car, en fin de compte, la culture joue un rôle majeur dans le moment et la manière dont nous comprenons la musique - c'est quelque chose que nous apprenons, précisent les scientifiques. Les enfants d'âge préscolaire, par exemple, sont souvent incapables d'associer des images de visages heureux ou tristes à de la musique heureuse ou triste."

Selon eux, la sensibilité des nouveau-nés pourrait s’expliquer par les activités de leurs mères pendant la grossesse. Dans de précédents travaux, ils ont constaté que des fœtus, lors des deuxième et troisième trimestres, réagissaient lorsque leur mère parlait. "Ainsi, écouter, parler, chanter et écouter de la musique peut préformer les réponses des bébés à la musique", estiment-ils. Après leur naissance, il est maintenant admis que les musiques joyeuses sont les plus efficaces pour les apaiser !